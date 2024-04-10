Bayram sofralarında porsiyona dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Bayram sofralarında porsiyona dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, Ramazan sonrası üç öğünlü beslenme düzenine geçildiğini belirterek, bayram kahvaltılarında porsiyonlara dikkat etmenin önemini vurguladı. Gündüz, kahvaltılarda yumurta alternatifleri, peynir çeşitleri, zeytin ve söğüş tabağı hazırlanmasını önerirken, çikolata ve kızarmış tatlıların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca akşam yemeğinde protein alternatifleri ve zeytinyağlı sebzelerin tercih edilmesinin bağırsak sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

10.04.2024 19:32
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Bayram sofralarında porsiyona dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz:

"Bayram kahvaltılarında sofrada porsiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor"

ADANA - Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, Ramazan sonrası iki öğünlü beslenme planından üç öğünlü düzene geçildiğini belirterek, "Bayram kahvaltılarında sofrada porsiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Ramazan ayı boyunca değişen beslenme alışkanlığı Ramazan Bayramıyla tekrar eski haline dönmeye başlayacak. Acıbadem Adana Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, Ramazan sonrası beslenme uyarılarında bulundu.

"Porsiyonları kontrol etmek gerek"

Diyetisyen Gündüz, bayramlarda hazırlanan büyük kahvaltı sofralarından bahsederek, "Bayram kahvaltılarında o güzel, keyifli sofrada porsiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram kahvaltılarını hazırlarken yumurta alternatiflerinden yararlanabiliriz. Mutlaka bir omlet çeşidi olabilir. Omlet çeşitlerinizi zenginleştirebilirsiniz, peynirli, zeytinli, kurutulmuş domatesli, sevdiğiniz yeşil yapraklı sebzelerle, mantarla ve mevsim sebzeleri ile zenginleştirebilirsiniz veya menemen alternatifini düşünebilirsiniz. Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri ve mutlaka olmazsa olmaz bir söğüş tabağı hazırlamanızı istiyorum. Bu peynir ve zeytin çeşitlerini tercih ederken mutlaka az tuzlu olanları tercih etmeye çalışalım" diye konuştu.

"Her ikram edilen çikolatayı da tüketmememiz gerek"

Sahur ve iftar yapılan iki öğünlü beslenme planından yavaş yavaş çıkıp üç öğünlü beslenme düzenine geçmek gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, "Bu noktada ara öğünleri yapmak oldukça önemli. Ara öğünlerde bayramlaşmaya gittiğimiz yerlerde tabi ki çikolata veya çay, kahve ikramı olacaktır. Fakat vücudumuzun su dengesi açısından her içtiğimiz çay ve kahvenin yanında mutlaka bir büyük bardak su tüketmeye özen göstermeliyiz. Aynı zamanda her ikram edilen çikolatayı da tüketmememiz gerekir. Bayramın olmazsa olmazı tatlılar tabi ki, bayram da bu tatlıları tüketirken sütlü ve meyveleri tatlılara öncelik vermemiz gerekiyor. Şerbetli tatlıları, kızarmış ürünleri, kızarmış tatlıları ikinci plana atmamız gerekiyor, çok tüketmek istiyorsak da porsiyona dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"Zeytinyağlı alternatifler olmalı"

Gündüz, akşam yemeğini planlarken mutlaka bir protein alternatifini sofranın başına koymak gerektiğini belirterek, "İkinci önemli olan konu ise mutlaka zeytinyağlı alternatifleri olsun istiyoruz. Çünkü iki öğün beslenmede Ramazan sürecinde kabızlık görülebiliyor. Bu sorunu yaşayanlar özellikle dikkat etmeli. Bağırsakların daha düzenli çalışabilmesi için, bağırsak sorunlarının, hazımsızlığın giderilmesi için mutlaka bir zeytinyağlı alternatifi olabilir. Taze fasulye, barbunya, bamya gibi bağırsak hareketleriniz hızlandıracak, şişkinlikten uzak tutacak sebzeler tercih etmek avantaj olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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