Bayram Süresince Kalp Krizi Riski Artıyor: Prof. Dr. Okay Abacı'dan Hayat Kurtaran Tavsiyeler - Son Dakika
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Sağlık

Bayram Süresince Kalp Krizi Riski Artıyor: Prof. Dr. Okay Abacı'dan Hayat Kurtaran Tavsiyeler

Bayram Süresince Kalp Krizi Riski Artıyor: Prof. Dr. Okay Abacı\'dan Hayat Kurtaran Tavsiyeler
04.06.2025 13:45
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okay Abacı, Kurban Bayramı süresince kalp krizi riskinin arttığını belirtti. Bayramda aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu gıda tüketiminin metabolizma üzerinde ani stres yarattığını ve özellikle kalp-damar hastalığı riski taşıyan bireylerde ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okay Abacı, Kurban Bayramı süresince kalp krizi riskinin ciddi şekilde arttığını belirtti. "Basit ihmal, bayram sevincini acıya dönüştürebilir" diyen Abacı, kalp krizinin erken belirtilerine dikkat çekti.

Bayramda aniden yağlı, şekerli ve tuzlu gıdaların tüketimi metabolizma üzerinde ani stres yaratıyor. Bu durum özellikle kalp-damar hastalığı riski taşıyan bireylerde ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, "Bayramda aşırı yemek, yüksek kalorili tatlılar ve tuzlu yiyeceklerle birlikte gelen hızlı tüketim alışkanlıkları kalp krizine davetiye çıkarabilir. Kalp krizi vakalarında bayram dönemlerinde belirgin bir artış gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeyin!

Bayramda yaşanan kalp krizlerinin önemli bir kısmı, belirtilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Prof. Dr. Abacı, kalp krizinin erken uyarı işaretlerini şu şekilde sıraladı: "Göğüs ortasında baskı veya sıkışma hissi, özellikle sol kola, sırta ya da çeneye yayılan ağrı, ani nefes darlığı, soğuk terleme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı ve baygınlık hissi. Bu belirtiler 20 dakikadan uzun sürüyorsa, zaman kaybetmeden 112 acil servise başvurulmalı" diyen Abacı, hastaların "Geçer" diye beklememesi gerektiğini vurguladı.

Kalp hastaları bayramda nasıl beslenmeli?

Kalp rahatsızlığı olan bireylerin bayram boyunca çok daha dikkatli olması gerektiğini belirten Abacı, şu önerilerde bulundu: "Küçük porsiyonlarla, yavaş yiyin. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durun. Sütlü tatlıları tercih edin, şerbetli tatlıları sınırlandırın. Bol su için, gün boyunca en az 2-2.5 litre tüketin. İlaç saatlerinizi aksatmayın. Günde 20-30 dakika tempolu yürüyüş yapın."

İyiliğiniz için 'hayır' demesini bilin

Bayram ziyaretlerinde karşılaşılan ısrarcı ikramların reddedilmesinin zor olduğunu kabul eden Abacı, "Sağlık söz konusuysa hayır diyebilmek gerekiyor. Özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalık taşıyanlar için bayram sofralarında kontrolsüzlük ciddi sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

Sağlıklı bayram bilinçle yaşanır

Prof. Dr. Okay Abacı, son olarak bayramda kalp sağlığı için en önemli tedbirin bilinçli olmak olduğunu vurguladı: "Bayram mutluluk, birlik ve beraberlik zamanıdır, ancak bu mutluluğu sağlığa zarar vermeden yaşamak mümkün. Küçük önlemler büyük felaketleri engeller"

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Son Dakika Sağlık Bayram Süresince Kalp Krizi Riski Artıyor: Prof. Dr. Okay Abacı'dan Hayat Kurtaran Tavsiyeler - Son Dakika

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