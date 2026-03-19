Bayramda 381 Bin Sağlık Çalışanı Görevde
Bayramda 381 Bin Sağlık Çalışanı Görevde

Bayramda 381 Bin Sağlık Çalışanı Görevde
19.03.2026 12:29
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 381 bin 559 sağlık çalışanının Ramazan Bayramı boyunca sahada olacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı süresince milletimizin sağlığı için sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. 1129 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 335 bin 240 personelimiz, 866 Evde Sağlık Ekibimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 4 bin 14 ekibimiz ve 46 bin 319 çalışanımız ile toplam 381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
