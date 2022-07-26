'Bebeğin beyin gelişimi için güven duygusunun önemi büyük' - Son Dakika
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'Bebeğin beyin gelişimi için güven duygusunun önemi büyük'

26.07.2022 10:00
'Bebeğin beyin gelişimi için güven duygusunun önemi büyük'

Bebeğin beyin gelişiminin ebeveynlerin verdiği bakım ve edindiği tecrübelerden etkilendiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Emel Örün, "Bebekler ilk yıllarını sevilme konusunda güvende hissetmeyi öğrenerek geçirirler.

Bebeğin beyin gelişiminin ebeveynlerin verdiği bakım ve edindiği tecrübelerden etkilendiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Emel Örün, "Bebekler ilk yıllarını sevilme konusunda güvende hissetmeyi öğrenerek geçirirler. O nedenle bebeğin kendini güvende hissetmesi, beyin hücreleri arasında yeni bağların kurulması konusunda çok önemli bir yer almaktadır" dedi.

Liv Hospital Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, bebeklerin ilk deneyimlerinin geleceği üzerine etkili olduğunu ve bu nedenle ebeveynlerin bebeğin büyümesi ve gelişmesi için çok önemli bir role sahip olduklarını söyledi. Prof. Dr. Örün, "Doğumdan sonraki günlerde bebekler sadece emmek, uyumak, ağlamak ve altını kirletmek dışında bir şey yapmıyormuş gibi gözükürler. Fakat doğumdan sonraki 2 hafta sonrasında uyku süreleri azalır, gün içinde daha çok uyanık kalmaya başlarlar. Bu sürede duyar, görür, hisseder ve ihtiyaçlarını size iletirler. Farklı şekil, boyut ve renkteki yüzleri ve nesneleri görme yeteneğine sahiptirler. Ebeveynlerinin sesleri ile diğerlerinin sesleri arasındaki farkı anlayabilirler. Bebeğinizin beyin gelişimi sizin verdiğiniz bakım ve edindiği tecrübelerden etkilenir. Bebeğin kendini güvende hissetmesi beyin hücreleri arasında yeni bağların kurulmasına yardım eder" diye konuştu.

BEBEK KENDİNİ MUTLAKA GÜVENDE HİSSETMELİ

Her bebeğin farklı bir tarzı ve kişiliği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Örün, "Aslında ebeveynler için bebeklerinin beğenilerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini öğrenmek eğlencelidir. Bebeklerin diğer insanlarla ve durumlarla nasıl ilişki kurduğunu gözlemlemek işe yarar. Bazı bebekler daha fazla aktivite sever, bazıları daha az sever. Bazı bebekler daha yüksek sesle güler veya ağlarlar, bazıları ise doğası gereği daha sessizdir. Çocuklar ilk yıllarında hayatlarının diğer dönemlerine göre daha hızlı büyürler. Bu çok fazla zamanınızı ve enerjinizi alacaktır. Kendinizi iyi hissettiğinizde, bebeğinizin de mutlu ve güvende hissetmesine yardımcı olacaksınız. Bu yüzden kendinize dikkat etmek için zaman bulmalısınız. Bebekler ilk yıllarını sevilme konusunda güvende hissetmeyi öğrenerek geçirirler. O nedenle bebeğin kendini güvende hissetmesi, beyin hücreleri arasında yeni bağların kurulması konusunda çok önemli bir yer almaktadır" şeklinde konuştu.

BEBEKLERİN BAŞKALARIYLA OLUMLU İLİŞKİLER KURMASINA YARDIMCI OLACAKTIR

Ebeveynlerin desteğe veya yardıma ihtiyacı olduğunda eşlerine, yakın çevrelerine ve diğer aile üyelerine bildirmekten çekinmemeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Örün, "Dinlendikten sonra daha fazla enerjiniz olacak ve bebeğinizle daha çok eğlenebileceksiniz. Ayrıca aile üyeleri ile yakın bir bağ geliştirmek önemlidir. Bebeklerin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Siz etraftayken diğer insanların bebeğinizle konuşmasına izin verin, bebeğiniz böylelikle diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağını öğrenir. Bebeğinizin yanında olamadığınızda, en iyisi aynı güvenilir kişi ya da kişiler olmasıdır. Bebeğinizi bir akraba, arkadaş veya profesyonel çocuk bakıcısına bırakmaya karar verirseniz, bakıcının ve çevrenin yeterince sağlıklı, güvenli ve rahatlatıcı bir ortam sağladığından emin olun. Bebekler ilk yıllarını sevilme konusunda güvende hissetmeyi öğrenerek geçirirler. Sevgi çocuğunuza hastalıklarla savaşmak için fiziksel güç, kendini güvende hissetmek için duygusal güç ve yeni şeyler öğrenme yeteneği verecektir" ifadelerini kullandı.


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SÜNNETTEN KORKUP AĞACA ÇIKTI SÜNNETTEN KORKUP AĞACA ÇIKTI Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor
Kaynak: DHA

Liv Hospital, Ankara, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Bebeğin beyin gelişimi için güven duygusunun önemi büyük' - Son Dakika

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