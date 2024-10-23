Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı - Son Dakika
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Sağlık

Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı

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ABD'nin Kentucky eyaletindeki Baptist Health Richmond Hastanesi'nde 2021'de yaşanan ve sağlık sistemini sarsan olayda, aşırı doz nedeniyle yatan 36 yaşındaki Thomas Hoover'a beyin ölümü teşhisi konuldu. Ailesi organ bağışına onay verdi. Organ çıkarma ameliyatı sırasında Hoover aniden hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Nakil koordinasyon merkezi durumu bilmesine rağmen ameliyata devam edilmesini istedi. İşlem son anda iptal edildi.

23.10.2024 13:22  Güncelleme: 13:35
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Kentucky'deki Baptist Health Richmond Hastanesi'nde 2021 yılında yaşanan ve yeni ortaya çıkan görüntülerle belgelenen olay, ABD sağlık sistemini sarstı. Aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Thomas 'TJ' Hoover II'ye beyin ölümü teşhisi konuldu ve ailesi organ bağışına onay verdi.

Hastanede organ bağışçıları için düzenlenen "onur yürüyüşü" sırasında Hoover'ın gözlerini açıp etrafına bakması, ailesini endişelendirdi. Doktorlar bunun sadece refleks olduğunu söyleyerek aileyi ikna etti. Ancak ameliyathanede, cerrahlar organları almaya hazırlanırken Hoover hareket etmeye ve ağlamaya başladı.

Eski hastane çalışanı Nyckoletta Martin'in ifadesine göre, durumun bildirilmesine rağmen organ nakli koordinasyon merkezi KODA, ameliyata devam edilmesini istedi. Ameliyat son anda iptal edildi.

Olay sonrası birçok çalışan istifa etti. Hoover hayatta kaldı ancak hafıza, yürüme ve konuşma sorunları yaşıyor. Kız kardeşi Donna Rhorer, yasal vasi olarak kardeşinin bakımını üstlendi.

Hastane yönetimi ve KODA iddiaları reddederken, Kentucky Başsavcılığı ve ABD Sağlık Hizmetleri Kaynakları İdaresi olayı araştırıyor. Olay, organ bağışı süreçlerindeki kontrollerin yetersizliğine dikkat çekerken, sağlık sistemindeki denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı
Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı
Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı

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Son Dakika Sağlık Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa yavuzdeger:
    Beyin ölümü gerçekleşen adam duyuyor görüyor hissediyor. Sen organları alırken hissediyor. Düşünün sizi uyuşturmadan organlarınızı tek tek alıyorlar… bunlara göre beyin ölümü gerçekleştiyse hissetmez. Tam tersi. Kalp atıyorsa adam yaşıyor. Tam bir cinayet… 56 6 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Isıtıp ısıtıp aynı haberi servis ediyorsunuz 25 5 Yanıtla
  • celal doğan:
    Ya bu haberi 2 hafta evelde verdiniz haber bulamıyınca aynı haberleri veriyorsunuz galiba 21 4 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    oda habermi bizim ülkede beyin ölümü gerçekleşmiş ve yaşayan milyonlarcası var 11 3 Yanıtla
  • Hazal Seyit:
    Lan haber bulamayinca tekrarinimi veriyorsunuz 7 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    eski haber ısıtıp ısıtıp servis edin afiyet olsun 3 0 Yanıtla
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