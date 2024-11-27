Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı - Son Dakika
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Sağlık

Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı

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Birleşik Krallık'ta gerçekleşen bir ameliyatta, beyin tümörü olan bir hasta gitar çaldı. 64 yaşındaki müzisyen Colin Miller'ın beyninden golf topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı. Ameliyat 8 saat sürdü ve Miller'dan el-parmak hareketlerini kontrol için gitar çalması istendi. Miller şimdi kilise korosunda çalışmaya devam ediyor ve araştırmalar için başlattığı kampanyada 27 bin TL bağış topladı.

27.11.2024 09:56  Güncelleme: 10:05
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King's College Hospital'da gerçekleşen ameliyatta, 64 yaşındaki müzisyen Colin Miller'ın beyninden golf topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı. Sekiz saat süren ameliyat sırasında Miller'dan gitar çalması istendi. Böylece doktorlar, hastanın el ve parmak hareketlerini kontrol edebildi.

Ekim 2023'te glioblastoma teşhisi konan Miller, ameliyat sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ameliyatta uyanık kalmayı ben seçtim. Doktorlar sol tarafımı nasıl kullandığımı sorduğunda gitar çaldığımı söyledim. Ameliyat sırasında beni uyandırıp gitar çalmamı istediler. Bildiğim şarkıları çalamadım ama akorları çalabildim."

Miller, hastalığına rağmen kilise korosundaki çalışmalarına devam ediyor. "İlginç bir durum yaşıyorum. Konuşurken zorlanıyorum ama şarkı söylerken hiç sorun yaşamıyorum" diyen Miller, üç ayda bir kontrole gidiyor.

Ameliyatının yıldönümünde anlamlı bir kampanya başlatan Miller, beyin tümörü araştırmalarına destek için bir ayda 159 kilometre yürümeyi hedefliyor. Şimdiye kadar 27 bin TL değerinde bağış toplayan Miller, "Ehliyetimi bırakmak zorunda kaldım ama yürüyebiliyorum. Bu kampanyayla umut olmak istiyorum" dedi.

Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı
Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı
Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı
Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı

Birleşik Krallık, Ameliyat, Miller, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Beyninden tümör alınan hasta, ameliyat masasında gitar çaldı - Son Dakika

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