Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar - Son Dakika
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Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar

15.07.2022 10:33

Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar Şifalı olduğu inanılan su, böbrek taşı olanlardan rağbet görüyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan doğal kaynak suyunun şifalı olduğu, böbrek taşı ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor.

Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar

Şifalı olduğu inanılan su, böbrek taşı olanlardan rağbet görüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan doğal kaynak suyunun şifalı olduğu, böbrek taşı ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Yüzyıllardır şifa dağıttığına inanılan su, çevre il ve ilçelerden gelenlerin akınına uğruyor.

Karagöllü köyünde bulunan "Dümbüldek Suyu", şifalı olduğu inancıyla vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. "Şifalı su" olarak adlandırılan doğal kaynak suyu için her gün çok sayıda vatandaş sıraya giriyor. Dümbüldek Suyu, çevre il ve ilçelerden de ilgi görüyor. Şifa uman vatandaşlar, bidonlarını doldurup evlerine dönüyor. Suyun; şeker hastalığı, prostat, tansiyon ve idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok hastalığa iyi geldiği; böbrek taşını düşürmede fayda sağladığı düşünülüyor.

"İnsanlara tokluk hissi veriyor"

Doğal kaynak suyunun hikayesini anlatan İmdat Gülcan, "Dedelerimizin, atalarımızın bize söylediği rivayete göre, savaş dönemlerinde yaralı askerlerin yaralarını sarmak için şehit Dümbüldek Dede, aşağıda bulunan doğal kaynak suyunu hayvan çanı denilen dümbelekle buraya taşırmış. Bu olayın Osmanlı dönemine dayandığı rivayet ediliyor. Dümbüldek Suyunun ismi, dedenin suyu taşıdığı çandan geliyor. Bugün bilimsel anlamda yapılan araştırmalara göre suyun iyi geldiği hastalıklar; böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalıklardır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu suyun PH değerinin düşük olduğu, asidik bir su olduğu, bu sebeple de insanlara tokluk hissi verdiğini biliyoruz. Bu suda kireç de yok. Hafta sonları buraya çok fazla kişi su almak için geliyor" dedi.

"Böbrekteki taşları eriten bir su olduğunu biliyorum"

Küçük yaştan itibaren şifalı olduğu bilinen sudan içtiğini belirten 74 yaşındaki İbrahim Çakır, "Böbrekteki taşları eriten su olduğunu biliyorum. Her sene içerim. İnsanlar buraya su için geliyor. 3-4 ayda bir gelir, sularımı doldurup giderim. Eşimin de böbrek taşı vardı, taşlarını kırdırdık ama bu suyu içince taşları döktü" diye konuştu.

"Bu suyu içmeye başladığımdan sonra taş düşürmeye başladım"

Suyun böbrek taşına iyi geldiğini düşünenlerden Gökhan Murat ise "Bu suyu içmeye başladıktan sonra taş düşürmeye başladım. Ameliyatlarım azaldı, suyun faydası var gerçekten. 7-8 yıldır bu sudan içiyorum ve faydasını görüyorum. Zaten doktorlar bol bol su içmeyi tavsiye ediyor, bu suyun da faydalı olduğunu bildiğimiz için içmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 84 YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 84
Kaynak: İHA

Kocaeli, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar - Son Dakika

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