Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesi\'nden 350 Hastanın Yararlandığı Açıklandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği bünyesinde 2022'de faaliyete geçirilen Kemoterapi Ünitesi'nden şimdiye kadar 350 hastanın yararlandığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hematolojinin kan hastalıklarını inceleyen bölüm olduğu aktarıldı.
Klinikte demir eksikliği anemisi, lösemi (kan kanseri) ve lenfoma (lenf kanseri) gibi rahatsızlıkların tedavisinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, buraya başvuran 350 hastaya 2 senede 535 seans kemoterapi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle, ünitede genetik testler dahil tüm tetkiklerin yapılabildiğini vurguladı.
Bugüne kadar birçok hastaya yardımcı olduklarının altını çizen Karagülle, şunları kaydetti:
"Kliniğimizde hem yataklı hem de ayaktan tedavinin yanı sıra hematoloji hizmetlerinin tamamını uygulamaktayız. Sadece Bilecik'ten değil, Bursa, Sakarya ve Eskişehir gibi civar illerden de hasta kabul etmekteyiz. Oldukça aktif çalışan bir kliniğiz, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hemen hemen her türlü tedavinin uygulandığı bir merkeziz. Özellikle Bilecik'teki hastalarımızın başka kentlere gitmesini istemiyoruz. Tanı ve tedavi için hazırız. Hastalarımızı bekliyoruz."
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