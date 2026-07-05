Bilecik\'te Bağımlılık Eğitimi Düzenlendi

Bilecik'te bağımlılık eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinden Psikolog Yasin Talha Boz tarafından, Bilecik Aile Destek Merkezi'nden (ADEM) hizmet alan bireylere yönelik 'Bağımlılık' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve aile yaşamına etkileri ile mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen bu tür eğitimler, bireylerimizin bilinçlenmesi ve sağlıklı bir toplum yapısının güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi - BİLECİK