Bilecik'te mahalle sakinleri 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde egzersiz yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te mahalle sakinleri 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde egzersiz yaptı

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Bilecik\'te mahalle sakinleri \'Mahallemde Hareket Var\' etkinliğinde egzersiz yaptı
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Beşiktaş Mahallesi'nde 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenledi; çocuklar ve mahalle sakinleri müzik eşliğinde egzersiz yaptı. Etkinlikte düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşamdaki önemine dikkat çekildi.

Bilecik'te mahalle sakinleri müzik eşliğinde hareket etti

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Beşiktaş Mahallesi'nde düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde çocuklar ve mahalle sakinleri müzik eşliğinde egzersiz yaparak fiziksel aktivitenin keyfini yaşadı. Her yaştan vatandaşın hareketli bir yaşam sürmesine dikkat çekildi. Çocukların ve mahalle sakinlerinin birlikte katıldığı etkinlikte, müzik eşliğinde çeşitli hareketler yapıldı. Etkinlik alanında 'Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa, Hareket Et' mesajı verilerek düzenli fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine vurgu yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Her yaştan vatandaşımızı hareketli bir yaşam sürmeye ve dengeli beslenmeye teşvik ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelerimize taşıyarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüBeşiktaşBilecikSağlıkMüzikYaşamSon Dakika

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