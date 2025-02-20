Biruni Üniversitesi'ne 2030'a Kadar Akreditasyon - Son Dakika
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Sağlık

Biruni Üniversitesi'ne 2030'a Kadar Akreditasyon

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEPDAD'dan 2030'a kadar akreditasyon aldı. Tören düzenlendi.

20.02.2025 12:16
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (TEPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları'nı karşıladığı tespit edilerek 2030'a kadar akreditasyon almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akreditasyon belgesi, Biruni Üniversitesi Reyhan Konferans Salonu'nda düzenlenen törende TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından takdim edildi.

Törene, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Burak Önal ve Doç. Dr. Bilge Bayraktar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, Türkiye'de son yıllarda kurulan üniversiteler arasında hızla yükseldiklerini belirterek, "Bu yıl öğretim elemanı başına düşen yayımlanmış yayın sayısı bakımından 208 üniversite arasında 4'üncü sıradayız ama hedefimiz daha yüksek. Bilimsel başarı ve teknolojiye olan yatırımlarımızla, ülkemizi daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksel, "Gece geç saatlere kadar çalışan bir üniversiteyiz. Çalışmak, üretmek ve faydalı olmak için varız. Yalnızca akademik başarılarımızla değil, doğru değerlerle topluma katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim parolamız doğru olmak ve dürüst çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da akreditasyon sürecinin her aşamasında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle tüm akademik kadroya teşekkür ettiğini belirtti.

Fakültenin eğitim programlarında kaliteyi sürekli artırmayı hedeflediğini aktaran Sağlam, bu tür başarıların, öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir tıp eğitimi sunma vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Adnan Yüksel, Rektör, Eğitim, Sağlık, Tören, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biruni Üniversitesi'ne 2030'a Kadar Akreditasyon - Son Dakika

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