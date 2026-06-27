Bitlis\'e 20 Yeni Hekim Kadrosu

Sağlık Bakanlığının 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Bitlis'e 20 hekim kadrosu tahsis edildi.

Konuyla ilgili olarak Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası Bitlis'e 17 uzman ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 20 hekim kadrosu tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göreve başlayacak hekimlerimiz, Bitlis genelindeki sağlık kuruluşlarında hizmet sunarak vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetlerinin kalitesine ve erişilebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır. İlimize kazandırılan bu önemli kadroların hayırlı olmasını temenni ediyor, göreve başlayacak tüm hekimlerimize başarılar diliyoruz. Bu süreçte ilimizin sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine sundukları katkı ve desteklerden dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, AK Parti Bitlis Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu'na, Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya'ya ve AK Parti Bitlis İl Başkanımız Engin Günceoğlu'na teşekkür ederiz." - BİTLİS