Bitlis'te 16 Haftalık Gebe Hastaya 'Over Kist' Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bitlis'te 16 Haftalık Gebe Hastaya 'Over Kist' Ameliyatı Yapıldı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde 26 yaşındaki 16 haftalık gebe hastaya 'Over Kisti' ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan radyolojik görüntülemede 15 santimetre boyutunda kistik lezyon tespit edildi. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve annenin ve bebeğin durumu iyi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, over kistlerinin her yaşta görülebileceğini ve takip edilmesi gerektiğini belirtti.

27.07.2024 22:45
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Bitlis'te 16 haftalık 26 yaşındaki gebe hastaya 'Over Kist' ameliyatı yapıldı

BİTLİS - Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gözde Karacan Duman tarafından 26 yaşındaki 16 haftalık gebe hastaya 'Over Kisti' ameliyatı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvuran 26 yaşındaki 3 çocuk annesi 16 haftalık gebe hasta yapılan radyolojik görüntülemede yumurtalığın kendi etrafında dönerek beslenmesinin bozulduğu durum görünümde olduğu ve yaklaşık 15 santimetre boyutuna ulaşan kistik lezyonun varlığı tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gözde Karacan Duman tarafından yapılan ultrasonda hastanın yaklaşık 16 haftalık gebe olduğu değerlendirildi. Hasta ve yakını yumurtalıktaki over kist hakkında bilgilendirilerek acil olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyat sonrası 15 santimetrelik kist başarılı bir ameliyat ile alındı. Alınan kist patolojiye gönderilirken bebek ve annesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gözde Karacan Duman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Over Kisti her yaşta görebildiğimiz kistlerden biridir. Birçok kadında karşılaşıyoruz. Değişik boyutlarda, değişik türlerde olabiliyor. Kistin devam etmesi kistin boyutunun büyümesi ağrı yapması ya da kanda baktığımız bazı kist değerlerine göre takip edebiliyoruz veya bunları normal görürsek hastanın şikayeti yoksa ya da kist büyürse ağrı yaparsa kiste dair bazı değerler bu kistin kötü huylu olabileceğini bize gösteriyorsa o zaman ameliyat kararı verebiliyoruz. İlla bir boyut ile değerlendirip ameliyata alacağız diye bir işlemimiz olmamakla beraber 8-10 santimin üstünde genelde bizi düşündürüyor. ya da boyutunun kısa sürede artması kötü huylu olabilir adına ya da boyutunun artmasının iyi huylu olsa bile bize şikayet vermeye başlayabiliyor. Hasta ağrı ile gelebiliyor, yumurtalık kendi etrafında dönebiliyor ya da yumurtlama şikayetleri vs. olabiliyor. Bu durumlarda ameliyat kararı verebiliyoruz. 6 ayda bir rutin olarak her kadına öneriyoruz. Genç kızlarda da yaşlılarda da menopoz döneminde de over kistlerini görebiliyoruz. Bu kistlerin de bizi şüphelendiren bir şey yoksa takip öneriyoruz. Takip edilen birçok kist var. Over kistler gebeliği engellemez. Yumurtalıktaki belli yumurtaların fazla büyümesiyle oluşuyor. Bu kistler zararlıdır ya da ölümcüldür diyemeyiz. Ama zararlı türleri de olabiliyor. Yumurtalık kanseri de görülebilen bölge olduğu için önemli olan yumurtalık kanserinin erken aşamasındaki kistlerle ayırt etmektir. Bunun için de genel de iki taraflı kist var mı kandaki değerler nelerdir başka şikayetleri var mıdır kistin kanlanması gibi bazı sonuçlara bakarak ya da ileri tetkik tomografi ve mr isteyerek bunu hasta ile de istişare ederek hastalara takip, ilaç tedavisi ya da ameliyat kararı verebiliyoruz. Over kist, her yaş aralığında olabiliyor. Çocuklarda olabiliyor, anne karnındaki bebeklerde de olabiliyor. Genelde hormonal değişiklerle büyüyen kistler oldukları için her yaş grubunda görülebilir. Bizi asıl düşündüren büyük kistlerin bazı kötü huylu özellikler taşıması ya da ileri yaşta ve menopoz sonrası belli boyutlardaki kistler bizi daha çok kötü huylu olabilir diye düşündürüyor açıkçası" dedi.

Hastanın ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu, patoloji sonuçlarına göre tedavinin devam edeceğini söyleyen Duman, "Son ameliyat ettiğimiz yumurtalık kistinden dolayı hasta gebelik kontrolüne gelmişti. Kisti olduğunu biliyordu ama ağrıları başlaması nedeniyle 10-15 santim arası ultrasonda bir kitle tespit ettik. ve bazı değerleri bize iyi huylu olmayabileceği dolayısıyla ve hastanın ağrısı olması nedeniyle acil ameliyat planladık. Genel de gebe hastalarda over kist olduğunda eğer çok acil bir ameliyat gerektirmiyorsa gebeliğin 12-13'üncü haftaları geçtikten sonraya bırakmaya çalışıyoruz ameliyatları. Bu hastamız da 16'ncı haftasındaydı. 26 yaşında ve 3 çocuğu olan bir hastaydı. Hastayla görüşmelerimizi yaptık. Kistin büyük olmasından dolayı yumurtalığın alınabileceğini biliyordu. Bu şekilde ameliyata aldık ve gerçekten yumurtalığın tamamını kaplamış 15 santimlik bir kist gördük. Boyutu büyük olması nedeniyle açlık ameliyat yaptık. Hastanın gebeliği devam ediyor. Belli ilaçlar vermemiz gerekiyor. Tabiki anestezi kendiliğinden düşüğe sebep olabiliyor. Bu riskleri de hastamıza anlattık ama ağrısı olması ve bu bazı değerlerin kanda yüksek Çıkmasından dolayı kötü huylu olabileceği oranları belirttiğimiz için hastamız ameliyat olmayı tercih etti. Gebelikle ilgili bir sıkıntısı yok. Ağrıları geçti ve patoloji sonucuna göre de tedavinin gerekip gerekmediğini planlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bitlis'te 16 Haftalık Gebe Hastaya 'Over Kist' Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika

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