Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi - Son Dakika
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Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Bitlis\'te kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van\'a sevk edildi
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Bitlis'te dünyaya gelen 1 günlük bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Nakil sırasında gerekli tıbbi önlemler alınırken, bebek hastanede tedaviye alındı.

BİTLİS'te dünyaya gelen 1 günlük bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen 1 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bebeğin daha kapsamlı değerlendirilmesi ve gerekli tedavinin uygulanabilmesi amacıyla Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekipleri tarafından hazırlıkları tamamlanan bebek, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Nakil sırasında bebeğin güvenliği için gerekli tüm tıbbi önlemler alınırken, sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen sevkin ardından bebek hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi - Son Dakika
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