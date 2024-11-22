Böbrek Nakli ile Hayata Dönen Hatice Ayçin, Organ Bağışı İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Böbrek Nakli ile Hayata Dönen Hatice Ayçin, Organ Bağışı İçin Çağrıda Bulundu

Böbrek Nakli ile Hayata Dönen Hatice Ayçin, Organ Bağışı İçin Çağrıda Bulundu

17 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Hatice Ayçin, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Ayçin, organ bağışının önemine dikkat çekerek herkesi bağış yapmaya davet etti.

22.11.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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ÇANAKKALE'de 17 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hatice Ayçin (53), beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Nakil için organ nakil merkezine başvurduktan sonra çantasını her an hazır tutup, bir umutla beklediğini belirten Ayçin, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan evli, bir çocuk annesi Hatice Ayçin'e, 2007 yılında hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ayçin, 9 yıl boyunca medikal tedavi gördü ancak, sonuç alamadı. 2016 yılında diyalize girmeye başlayan Hatice Ayçin, tedavisi sürerken organ bağışı için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu ve beklemeye başladı. Ayçin'e sevindirici haber 1,5 yıl sonra Balıkesir'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbreğin Ayçin ile uyumlu olduğu belirlendi. Hatice Ayçin, nakledilen bu böbrekle sağlığına kavuştu.

'TELEFONU YANI BAŞINDA BEKLEDİ'

ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Ayçin'in tedavi süreciyle ilgili bilgi verip, "Hasta, 9 yıl diyalize girmeden medikal tedavilerle süreci yönetmeye çalıştı. Ancak 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize bağlanmak zorunda kaldı. Bu süreç içerisinde eşinden böbrek alınması için çalışma başlatıldı. Ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 1,5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için risk fazlaydı. 10'uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an böbrek çıkacakmış gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanıma nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu. Bugün Hatice Hanımı taburcu edeceğiz" dedi.

'HERKESİ ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

Tekrar hayata tutunmanın çok güzel olduğunu belirten Hatice Ayçin ise "Hastalık beni bedenen ve ruhen çok çökertti. Her an ölecekmiş gibi bekliyordum. Organ bağışı yapmak yaşamaktır. Yaşamak hayat demektir. Hayat ailenle birlikte güzeldir. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Çantamı her an hazır tuttum. Bir umutla bekledim. Bir an da telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Böbrek Nakli ile Hayata Dönen Hatice Ayçin, Organ Bağışı İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Böbrek Nakli ile Hayata Dönen Hatice Ayçin, Organ Bağışı İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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