Bodrum Turgutreis'te deniz suyu arıtma tesisi 60 bin kişiye su sağlayacak - Son Dakika
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Bodrum Turgutreis'te deniz suyu arıtma tesisi 60 bin kişiye su sağlayacak

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Bodrum Turgutreis\'te deniz suyu arıtma tesisi 60 bin kişiye su sağlayacak
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te inşa edilen Reverse Ozmos Tesisi'nde ilk etap devreye alınma aşamasına geldi. Günlük 2 bin metreküp kapasiteli ilk etap 10 bin kişiye su sağlayacak; tüm etaplar tamamlanınca tesis 60 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yapımı iki etap halinde sürdürülen Reverse Ozmos (deniz suyu arıtma) Tesisi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin günlük 2 bin metreküp kapasiteli ilk etabı işletmeye alınma aşamasına gelirken, günlük 10 bin metreküp kapasiteli ikinci etapta da çalışmalar sürüyor.

Etaplar tamamlanınca 60 bin kişinin su ihtiyacı karşılanacak

Bodrum'un içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen projenin ilk etabının devreye alınmasıyla yaklaşık 10 bin kişinin günlük su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İkinci etabın tamamlanmasıyla ise yaklaşık 50 bin kişilik ilave içme suyu kapasitesi oluşturulacak. Tüm etapların tamamlanmasıyla tesisin günlük toplam 12 bin metreküp içme suyu üretmesi ve yaklaşık 60 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük kamu deniz suyu arıtma tesisi

Bakanlık onaylı proje kapsamında inşa edilen Turgutreis Reverse Ozmos Tesisi, Türkiye'de bir kamu kuruluşu tarafından hayata geçirilen en büyük deniz suyu arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor.

Özellikle yaz aylarında nüfus ve su tüketiminin arttığı Bodrum'da tesisin devreye alınmasıyla içme suyu arzına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Genel Müdür Şengül çalışmaları yerinde inceledi

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, tesiste devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Sahadaki uygulamalar ve çalışmaların ilerleyişinin değerlendirildiği incelemede, tesisin en kısa sürede tamamlanarak Bodrum'un içme suyu sistemine kazandırılması hedeflendi.

Turgutreis Reverse Ozmos Tesisi'nin tamamlanmasıyla Bodrum'un mevcut su kaynaklarına yeni ve güçlü bir içme suyu kaynağı daha eklenerek ilçenin artan su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
TurgutreisGüncelSağlıkBodrumMuğlaÇevreYaşamSon Dakika

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