Bolu\'da fenalaşan 17 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi

Bolu'ya akrabalarını ziyaret etmek için gelen ve 2023 yılında böbrek nakli olduğu öğrenilen 17 yaşındaki çgencin evde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler neticesinde ambulans helikopterle tedavisi için Antalya'da bulunan hastaneye sevk edilmesi kararlaştırılarak sevki gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2023 yılında böbrek nakli olan M.Y. (17) geçtiğimiz pazar günü Bolu'da akrabalarını ziyaret ettiği evde rahatsızlandı. M.Y., ailesi tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından M.Y. hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür hastanede tedavi gören gencin tedavisinin böbrek naklinin yapıldığı Antalya'da bulunan hastanede devam etmesine karar verildi. Ambulansla hastanenin helikopter pistine getirilen M.Y. buradan hava ambulansına bindirildi.

M.Y, hava ambulans ekibi tarafından helikopterle Antalya'ya sevk edildi.