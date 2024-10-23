Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler - Son Dakika
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Sağlık

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı. Kazanç uğruna insan sağlığını hiçe sayan vicdansızların bu sefer de vatandaşa dana diye at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Listeye bakıldığında sahtekarlık yapan firmaların Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa'da olduğu gözlemlendi.

23.10.2024 14:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarını tek tek açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan liste güncellendi.

YENİ FİRMALAR EKLENDİ

22 Ekim tarihi itibarıyla listeye yeni firmalar eklendi. Son güncellemede gıda hilekarlarının " Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa" şehirlerinde olduğu gözlemlendi.Son listedeki sahtekarlığın kırmızı et, zeytinyağı, peynir ve balda yapıldığı görüldü. Buna göre zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı tespit edildi.

İşte vatandaşa at ve eşek eti yediren o firmalar;

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Manisa, Mersin, Sağlık, Güncel, Muğla, Aydın, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Deutschland:
    uzak durun demek yerine ver ömür boyu hapis artı kapatma artı yedi ceddine trilyon vergi cezası ne demek uzak durun adalet baştan kokuyor ne desek bos 155 6 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Bu firmalar nasıl faaliyet gösteriyor şuan nasıl bir ülke olduk 108 2 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Haktır bu millete 50 16 Yanıtla
  • Kerim Dokuz:
    Ben niye uzak duracağımki , yani orası açıkmı kalacakki beni uyarıyordunuz . Kapatın mühür vurun hapise atın bişeyler yapında uzak durmak zorunda kalmayalım . Benmi yanlış düşünüyorum acaba zıvanadanmı çıktı ülke yoksa ? Şaka gibi bir Açıklama değilmi bu yaa çok üzülüyorum vallahi halimize 61 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe kapatır güzelde bi ceza verirse halk istesede yaklaşamaz ama at eşek domuz etine satım izni veririrsen adamlar böyle açıl açık satar işte ah ekepe ah 42 6 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Sor hepsi de muslumanim der. 24 0 Yanıtla
  • Abdullah .:
    yaptırım koyun yeter artık Milet liste elinde mi dolaşacak ver ömür boyu hapis cazasi ver kimler varsa işin içerisinde milyon ceza mileti aptal yerine koyuyorlar yaa 23 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Firma ismi nerde neye kime dikkat edelim 18 0 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    bu firmalar diye başlık atıyorsun ama firma ismi yerine şehir ismi yazıyorsun 17 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Uzak durun nedemek alayımı ediyorsun bakanlık 13 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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