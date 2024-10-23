Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Kerim Dokuz:

Ben niye uzak duracağımki , yani orası açıkmı kalacakki beni uyarıyordunuz . Kapatın mühür vurun hapise atın bişeyler yapında uzak durmak zorunda kalmayalım . Benmi yanlış düşünüyorum acaba zıvanadanmı çıktı ülke yoksa ? Şaka gibi bir Açıklama değilmi bu yaa çok üzülüyorum vallahi halimize