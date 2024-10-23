Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarını tek tek açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan liste güncellendi.
22 Ekim tarihi itibarıyla listeye yeni firmalar eklendi. Son güncellemede gıda hilekarlarının " Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa" şehirlerinde olduğu gözlemlendi.Son listedeki sahtekarlığın kırmızı et, zeytinyağı, peynir ve balda yapıldığı görüldü. Buna göre zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı tespit edildi.
İşte vatandaşa at ve eşek eti yediren o firmalar;
Son Dakika › Sağlık › Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler - Son Dakika
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