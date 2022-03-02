Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi

02.03.2022 21:11

Düne göre düşüş ile seyreden koronavirüs vaka sayılarında 24 saatlik verilere göre 56 bin 780 vaka tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 189 kişi olurken, hasta sayısı 68 bin 268 kişi olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 56bin 780 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 268 hasta taburcu olurken bugün 407 bin 536 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,12 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,95 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,12 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 801 bin 884 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 832 BİN 10 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 896 bin 907 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 832 bin 10 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 177 bin 789 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 59 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken 59 bin 885 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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