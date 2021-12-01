BUHASDER, 1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER), 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla Konak ilçesinde farkındalık çalışması yaptı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde stant kuran BUHASDER üyeleri, vatandaşlara broşür dağıtıp İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ve tedavi edilmeyen HIV sonrası oluşan Edinilmiş Bağışıklık Sendromu (AIDS) ile bilgi verdi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, BUHASDER olarak tüm bulaşıcı hastalıkların yok edilmesini hedeflediklerini söyledi.

HIV ve AIDS ile ilgili farkındalık yaratmak istediklerini kaydeden Köse, "Hiç kimse bulaşıcı hastalıktan ölmesin. HIV tedavi edilebilir bir hastalık. Bulaşmasını da önleyebiliriz. Amacımız farkındalık yaratmak, hastalığı erken teşhis etmek ve bulaşmasını önlemek." dedi.