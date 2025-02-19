Bulaşıcı Hastalıkların %75'i Hayvandan Bulaşıyor - Son Dakika
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Sağlık

Bulaşıcı Hastalıkların %75'i Hayvandan Bulaşıyor

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Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvandan bulaştığını belirtti.

19.02.2025 13:55
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Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: "Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'i hayvandan bulaşıyor"

ANKARA - Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvandan bulaştığını dile getirerek, "Sadece insan sağlığını bir yere taşıyarak sağlıklı olma imkanına sahip değilsiniz" dedi.

Bakan Yardımcısı Birinci, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarındaki sağlık personeline saha epidemiyolojisi (salgın hastalıkların dağılımını ve hastalık oluşumunu inceleyen bilim dalı) konusunda yeterlilik kazandırmak amacıyla düzenlenen 5'inci Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'na katıldı.

"Türkiye son 20 yılda sağlık alanında çok ciddi mesafe kat etti"

Burada konuşan Birinci, Türkiye'nin son yirmi yılda sağlık alanında çok ciddi mesafe kat eden bir ülke olduğunu ifade ederek, "Bütün altyapısını yenilemiş. Yüzyılda yaptığı yatak sayısından kapalı alan miktarını üç katı kadar kapalı alanı, çok daha fazla yatak sayısına 15-20

gibi bir sürede yenilmiş. Sağlık göstergeleri açısından baktığında birçok ülkenin 30-40 yılda başaramadığını 10-15 yılda başarmış ama bütün bunlar yeterli mi? Hala OECD

ortalamasının altından insan kaynağına sahip ama buna rağmen çok büyük bir talibi karşılama gücünü ortaya koymuş bir ülkedeyiz. Bunlar hala yeterli değil çünkü bu dünyada tek başına değiliz. Ne kadar iyi akıl sergilesek de kendi coğrafyamızda daha iyi sağlık sistemi kuruyor olsak da yalnız değiliz" diye konuştu.

"Birçok sağlık sistemini yukarıya taşımak isteyen ülkeler için örnek olabilecek deneyimlere sahibiz"

Dünya sağlığının daha güçlü olması için Türkiye'ye çok fazla rol düştüğünü dile getiren Birinci, "Üst gelir grubu ülkelerin ülkelere yakın sağlık çıktıklarına sahip bir ülkeyiz. Böyle bir tabloda harcadığı paraya göre en yüksek memnuniyeti yakalamış ülkelerden biriyiz. Hatta şu anda en üst sıradayız. Aslında birçok sağlık sistemini yukarıya taşımak isteyen ülkeler için örnek olabilecek çıktılara, deneyimlere sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'i hayvandan bulaşıyor"

Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvandan bulaştığını sözlerine ekleyen Birinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece insan sağlığını bir yere taşıyarak sağlıklı olma imkanına sahip değilsiniz. O zaman yaşadığınız çevrenin, beraber yaşadığınız görünmez görünür canlıların herkesin sağlığı için bir şeyler yapmanız lazım. Bunu yapmak için gerçekten sahayı iyi bilmek ve saha epidemiyolojisini güçlendirme ihtiyaç var."

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bulaşıcı Hastalıkların %75'i Hayvandan Bulaşıyor - Son Dakika

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