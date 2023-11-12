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Burdur Valiliği 10 Kasım'da sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Burdur Valiliği 10 Kasım'da sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı

Burdur Valiliği 10 Kasım\'da sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı
12.11.2023 21:05  - Güncelleme: 22:29

Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde 10 Kasım'da sağlık çalışanları çiğ köfte partisi düzenledi. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Burdur Valiliği soruşturma başlattı.

Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesine ilişkin valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Burdur Valiliği 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı

10 KASIM'DA ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Burdur Halk Sağlı Merkezi'nde 10 Kasım günü skandal görüntüler kaydedildi. Sağlık çalışanları merkezde çiğ köfte partisi düzenledi. Sosyal medyaya düşen görüntülerin tepki çekmesi üzerine Burdur Valiliği harekete geçti.

Burdur Valiliği 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çiğ köfte partisiyle ilgili Burdur Valiliği soruşturma başlattı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde Çiğ Köfte Partisi Soruşturması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Burdur Valiliği 10 Kasım'da sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur Valiliği 10 Kasım'da sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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