Bursa, 2025'te Türkiye'de Organ Bağışında Lider

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa, 2025'te organ bağışında Türkiye birincisi oldu. 12,4 pmp oranıyla farkındalık yüksek.

Bursa İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, Bursa bölgesinin 2025 yılında organ bağış oranlarıyla Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.

Çetin, yazılı açıklamasında organ bağışının artırılmasının her zaman ana hedefleri olduğunu belirtti.

Bursa bölgesi olarak bu hedef doğrultusunda yıllardır organ bağış oranlarını artırmak için çeşitli kampanya çalışmaları yürütüldüğüne dikkati çeken Çetin, "Duyarlı halkın desteğiyle elde edilen bu şampiyonluk, Türkiye'nin organ nakli tarihindeki en güçlü dayanışma örneği olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa hizmet veren bölgede, yıllardır sürdürülen kurumlar arası etkin iş birliği, güçlü ve dinamik bir ekip çalışmasıyla istikrarlı bir başarı sergilendi." ifadesini kullandı.

Bursa'nın organ bağışı rakamının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde organ bağışı başarısı, pmp (milyon nüfus başına düşen donör sayısı) ile ölçülürken, 2025 verilerine göre, Türkiye ortalaması 5,6 pmp düzeyinde kaldı. Bursa bölgesi ise 12,4 pmp oranıyla hem Türkiye liderliğini sürdürdü hem de dünya standartlarına yaklaşan bir duyarlılık sergiledi. Bursa bölgesinde yürütülen kararlı çalışmalar sayesinde son 15 yılda yaklaşık 4 bin hasta, böbrek ve karaciğer nakliyle yeniden hayata tutundu. Yapılan nakillerin yüzde 49'unun beyin ölümlü donörlerden gerçekleşmesi, bölgedeki farkındalığın ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Ülke genelinde nakillerin yüzde 85'inin halen canlı vericilerden yapıldığı gerçeği göz önüne alındığında Bursa'nın kadavradan bağış bilincindeki liderliği önem taşıyor."

Çetin, Bursa bölgesinde halen 2 bin 519 kişinin böbrek, 355 kişinin karaciğer ve 167 kişinin kornea nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışı ve organ nakli ekiplerinin 2026 yılında da şifa bekleyen vatandaşlara umut olmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Türkiye, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare Ne yapıyorsun Osimhen Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Lübnan’dan sert hamle Büyükelçiyi sınır dışı etti Lübnan'dan sert hamle! Büyükelçiyi sınır dışı etti
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 12:12:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.