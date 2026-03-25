Bursa, 2025'te Türkiye'de Organ Bağışında Lider

Bursa İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, Bursa bölgesinin 2025 yılında organ bağış oranlarıyla Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.

Çetin, yazılı açıklamasında organ bağışının artırılmasının her zaman ana hedefleri olduğunu belirtti.

Bursa bölgesi olarak bu hedef doğrultusunda yıllardır organ bağış oranlarını artırmak için çeşitli kampanya çalışmaları yürütüldüğüne dikkati çeken Çetin, "Duyarlı halkın desteğiyle elde edilen bu şampiyonluk, Türkiye'nin organ nakli tarihindeki en güçlü dayanışma örneği olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa hizmet veren bölgede, yıllardır sürdürülen kurumlar arası etkin iş birliği, güçlü ve dinamik bir ekip çalışmasıyla istikrarlı bir başarı sergilendi." ifadesini kullandı.

Bursa'nın organ bağışı rakamının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde organ bağışı başarısı, pmp (milyon nüfus başına düşen donör sayısı) ile ölçülürken, 2025 verilerine göre, Türkiye ortalaması 5,6 pmp düzeyinde kaldı. Bursa bölgesi ise 12,4 pmp oranıyla hem Türkiye liderliğini sürdürdü hem de dünya standartlarına yaklaşan bir duyarlılık sergiledi. Bursa bölgesinde yürütülen kararlı çalışmalar sayesinde son 15 yılda yaklaşık 4 bin hasta, böbrek ve karaciğer nakliyle yeniden hayata tutundu. Yapılan nakillerin yüzde 49'unun beyin ölümlü donörlerden gerçekleşmesi, bölgedeki farkındalığın ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Ülke genelinde nakillerin yüzde 85'inin halen canlı vericilerden yapıldığı gerçeği göz önüne alındığında Bursa'nın kadavradan bağış bilincindeki liderliği önem taşıyor."

Çetin, Bursa bölgesinde halen 2 bin 519 kişinin böbrek, 355 kişinin karaciğer ve 167 kişinin kornea nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışı ve organ nakli ekiplerinin 2026 yılında da şifa bekleyen vatandaşlara umut olmaya devam edeceğini bildirdi.