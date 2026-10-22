Bursa Büyükşehir Belediyesi meme kanseri farkındalığı için Yıldırım'da stant kurdu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi meme kanseri farkındalığı için Yıldırım'da stant kurdu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi meme kanseri farkındalığı için Yıldırım\'da stant kurdu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanıya dikkati çekiyor. Yıldırım'daki Selçukbey Giyim Pazarı'nda kurulan stantta hemşireler tansiyon ve karbonmonoksit ölçümü yaptı, broşür ve pembe kurdele dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla kentin farklı noktalarında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda belediye binasında meme kanserine dikkati çekmek için pembe kurdele dağıtımı yapıldı.

Yıldırım ilçesindeki Selçukbey Giyim Pazarı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı, dağıtılan pembe kurdelelerle farkındalık oluşturuldu.

Stantlarda hemşireler tarafından tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri yapılan vatandaşlar, ilk yardım konusunda da bilgilendirildi.

Uzman ekipler tarafından vatandaşlara meme kanserinin belirtileri ve risk faktörleri anlatılarak, erken teşhis ile düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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