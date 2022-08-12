Bursa'da böbrek yetmezliğinden ölen emekli hekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da böbrek yetmezliğinden ölen emekli hekim son yolculuğuna uğurlandı

12.08.2022 18:41
Bursa'da böbrek yetmezliğinden ölen emekli hekim son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da, Çekirge Devlet Hastanesinde uzun yıllar organ nakil koordinatörlüğü görevini yürüten ve tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden emekli genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen'in cenazesi toprağa verildi.

Bursa'da, Çekirge Devlet Hastanesinde uzun yıllar organ nakil koordinatörlüğü görevini yürüten ve tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden emekli genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen'in cenazesi toprağa verildi.

Böbrek yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Didinen'in naaşı, 23 yıl görev yaptığı Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.

Hastane bahçesindeki törenin ardından Didinen için Osmangazi ilçesindeki Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Arifan Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Timur Didinen'in cenazesi, ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namaz sonrası Hasköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"Birkaç defa organ çıktı ama kendisine uyumsuz oldu"

Törene katılan Organ Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkez Sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar, AA muhabirine, yüzlerce insanın hayata tutunmasına vesile olan Didinen'in, sağlık camiasının en önde gelen isimlerinden olduğunu söyledi.

Didinen'in, Bursa'nın organ bağışındaki başarısında katkısının büyük olduğunu belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Bursa'nın sağlık tarihine gerçekten adını altın harflerle yazdırmış bir insandı. 10-12 yıl organ naklinde birlikte çalıştık. 3 yıldır kendisi aslında böbrek nakli bekliyordu bir nakil merkezimizde. Ne yazık ki ona bir organ çıkmadı. Canlıdan organ nakli olmayı kendisi istememişti. Kadavra listesinde yazılmayı, kadavradan organ çıkmasını bekledi ancak ne yazık ki onu uygun organ bulamadık. Birkaç defa organ çıktı ama kendisine uyumsuz oldu. Gerçekten üzgünüz."

Bursa'da özel bir hastanede organ nakil koordinatörlüğüne devam eden Dr. Salih Gülten de Didinen'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gülten, Didinen ile organ bağışı organizasyonlarında yer almaktan onur duyduğunu aktardı.

Timur Didinen'in oğlu Turhan Didinen ise babasının kendilerini her daim gururlandırdığını ve onurlandırdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ona teşekkür ediyoruz. Gelen herkese, bizi yalnız bırakmayan tüm doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bize hepsi çok destek oldular. Sağ olsunlar. Onların yaptığı hiçbir şeye benzemiyor. Doktorların ve diğer tüm sağlık çalışanlarının emekleri hiçbir zaman ödenemez, hiçbir şeyle ödenemez. Onların hepsine şükranı bir borç biliyorum. Çok teşekkür ediyorum."

Hekimlikte 40 yılını geçiren Didinen, Çekirge Devlet Hastanesinde organ nakil koordinatörlüğünü yürütürken geçen yıl mart ayında emekliye ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

Timur Didinen, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da böbrek yetmezliğinden ölen emekli hekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da böbrek yetmezliğinden ölen emekli hekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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