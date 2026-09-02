Halk Sağlığı Haftası 7 güne 7 etkinlik ile kutlanacak

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla il genelinde 7 gün boyunca etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl ki temanın "Her Gün Halk Sağlığı" olarak belirlendiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, Halk Sağlığı Haftası'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde anne-çocuk sağlığı, kanserde erken teşhis, sağlık okuryazarlığı, aşılamanın önemi gibi birçok konuda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını dile getirdi.

Hasta Olmadan Önlem Alınmalı

Hastalığa değil, sağlığa yatırım vizyonu çerçevesinde tedaviye yönelik hizmetlerin yanı sıra toplum sağlığını korumak için yürütülen çalışmaların önemine değinen Çetin, "Vatandaşların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması, hasta olmadan önlem alınması açısından önem arz etmektedir. Bu noktada düzenlenecek etkinliklerde sağlık durumu riskli görülen bireylerimiz sağlıklı hayat merkezlerine davet edilecek. Halk Sağlığı Haftası boyunca düzenleyeceğimiz tüm etkinliklere vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlk Etkinlik Cumhuriyet Caddesi'nde

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm ilçe sağlık müdürlükleri tarafından, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında hafta boyunca 7 günde 7 temaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Haftanın açılışı İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 3 Eylül Perşembe Günü saat 14.30'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek sağlıklı yaşam yürüyüşü ile başlayacak. Ardından 4 Eylül Cuma Günü, 16.00-18.00 saatleri arasında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 'Sağlıklı Beslenme' etkinliği ile devam edecek.