Bursa'da Kist Hidatik Hastalığına Yakalanan Anne ve Kızı Başarılı Ameliyat Sonrası Taburcu Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da Kist Hidatik Hastalığına Yakalanan Anne ve Kızı Başarılı Ameliyat Sonrası Taburcu Edildi

Hayvan dışkılarında bulunan parazitlerle bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığına yakalanan anne ile kızı, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarının ardından taburcu edildi. Hastalığın sebze ve meyvelere temas etmesiyle insanlara bulaştığını belirten doktor, önlemler hakkında bilgi verdi.

14.06.2024 13:53
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Hayvan dışkılarında bulunan parazitlerle bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığına yakalanan anne ile kızı, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarının ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da yaşayan Havva (52) ve kızı Yasemin Sekmen (27), öksürük ve göğüs ağrısı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerin ardından anne ve kızına, hayvan dışkısında bulunan parazitlerin sebze ve meyvelere temas etmesi ile insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ali Kahraman tarafından yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuşturulan anne ile kızı, tedavileri sonrası taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Kahraman, hastaların öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirtti.

Tetkiklerde her ikisinin akciğerinde iki taraflı kist hidatik olduğunun tespit edildiğini aktaran Kahraman, "Aynı zamanda hastaların karaciğerinde de kistlerinin olduğu görüldü. Hastaları aynı gün operasyona alıp tek taraflı olan bölümündeki kistleri temizledik. Farklı bir seansta diğer taraf akciğerlerindeki kistleri de çıkarttık." ifadesini kullandı.

"Kedi ve köpeklere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi iyice yıkamalıyız"

Kahraman, hastalığın, "ekinokok" adı verilen parazitlerin genelde köpek dışkısıyla temas eden çiğ sebze ve meyvelerin yenmesi sonucu bulaştığını vurguladı.

Hastalığın, öksürük, ağrı, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, karaciğer yerleşiminde olanlarda safra yolu tıkanması, koyu renkli idrar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikayetlere neden olabildiğini bildiren Kahraman, bazen ise herhangi bir semptoma neden olmadığını kaydetti.

Köpek dışkılarıyla etrafa saçılan parazitlerin dış ortamda ortalama 1 yıl yaşayabildiğine dikkati çeken Kahraman, "Dikkat etmemiz gereken en büyük olay sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeli, kedi ve köpeklere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi iyice yıkamalıyız. Kaynağını bilmediğimiz suları içmemeliyiz. Çocukların eve gelince ellerini iyice yıkamasını sağlamamız lazım. Eğer evcil hayvan besliyorsak onların iç parazitlerine karşı senede 4 kez, şayet evde 12 yaş altı çocuk ya da hamile birey varsa senede 6 kez aşılama yapılması gerekmektedir." bilgisini paylaştı.

Opr. Dr. Kahraman, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlardan hastalıklı sakatatların çukur açılarak gömülmesi ve gelişigüzel çevreye atılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Öksürük şikayetiniz varsa ihmal etmeyin"

Yasemin Sekmen ise uzun süre geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye geldiğini aktardı.

Annesinde de aynı rahatsızlığın çıktığını ve birlikte ameliyat edildiklerini belirten Sekmen, "Öncesinde öksürüğüm vardı şu anda öksürüğüm yok. Rahatım çok şükür, ağrılarım geçti. Göğsümde boğazıma kadar vuran ağrı oluyordu, ara ara vuruyordu. Genel olarak öksürüğüm çok fazlaydı. O şekilde zaten öğrendik. Öksürük şikayetiniz varsa ihmal etmeyin. Kesinlikle doktora gidin çünkü benim bu şekilde ortaya çıktı." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da Kist Hidatik Hastalığına Yakalanan Anne ve Kızı Başarılı Ameliyat Sonrası Taburcu Edildi - Son Dakika
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