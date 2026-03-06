Bursa'da Organ Bağışı - Son Dakika
06.03.2026 15:00
Beyin ölümü gerçekleşen aile hekimi Hüroğlu'nun organları 5 hastaya nakledilecek.

Bursa'da, beyin ölümü gerçekleşen aile hekimi Abdülkadir Hüroğlu'nun bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre???????, Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Hüroğlu, beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Hüroğlu'nun ailesine organ nakli yetkililerince organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ailenin bağışa onay vermesiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Mesleki hayatı boyunca hastalarına şifa dağıtan Hüroğlu'nun böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, 5 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

