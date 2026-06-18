Bursa'da vNOTES Tekniğiyle Başarılı Ameliyat - Son Dakika
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Bursa'da vNOTES Tekniğiyle Başarılı Ameliyat

Bursa\'da vNOTES Tekniğiyle Başarılı Ameliyat
18.06.2026 11:28
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Yasemin Koçanoğlu, vNOTES tekniğiyle rahim ve yumurtalıkları başarılı bir şekilde alındı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yıl önce ileri düzey minimal invaziv cerrahi uygulamalarından biri olan "vNOTES" tekniğiyle 48 yaşındaki hasta Yasemin Koçanoğlu'nun rahim ve yumurtalıkları başarıyla alındı. Geleneksel yöntemlerin aksine karın bölgesinde büyük kesiler oluşturmadan, tamamen doğal açıklıklar kullanılarak gerçekleştirilen bu teknik sayesinde hızlıca iyileşen Koçanoğlu, takip ve tedavisini aksatmadan sürdürüyor.

Bursa'da yaşayan Yasemin Koçanoğlu, 3 ay boyunca geçmeyen kanama şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Serkan Karaşin tarafından yapılan tetkikler sonucu rahim büyümesi ve kanser öncesi dönemde olduğu teşhisi konuldu. Diyabet hastası ve fazla kilolu (obez) olması sebebiyle geleneksel yöntem olan açık ameliyatın riskli olduğu belirtilen Koçanoğlu, hastanede ilk kez uygulanacak olan vNOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemiyle ameliyat olmayı kabul etti. Cerrahi müdahalenin üzerinden bir yıl geçen Koçanoğlu, süreci tamamen sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geride bıraktı.

Hızlı iyileşme sağlıyor

Koçanoğlu'nun tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Serkan Karaşin, "Hastamızda rahim ve yumurtalıkların alınması işlemini doğal açıklık cerrahisi yöntemi olan vNOTES tekniği ile gerçekleştirdik. Bu yöntem sayesinde özellikle morbid obez hastalarda büyük karın kesilerine ihtiyaç duymadan ameliyat yapabiliyoruz. Böylece ameliyat sonrası ağrı, yara yeri komplikasyonları ve iyileşme süreci açısından hastalarımıza önemli avantajlar sağlayabiliyoruz" dedi.

Ameliyat sonrası sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Doç. Dr. Karaşin, "Bir yıllık takip sonucunda cerrahi sonucun başarılı olduğunu ve hastamızın günlük yaşamına sorunsuz bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri son derece memnun etti" ifadelerini kullandı.

Hasta konforu artıyor

Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya ve modern cerrahi yöntemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda minimal invaziv cerrahi uygulamalarını hastalarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Karaşin, vNOTES yönteminin her hasta için uygun olmayabileceğini ancak doğru hasta seçimi yapıldığında hasta konforunu artıran ve iyileşme sürecini hızlandıran önemli bir cerrahi alternatif olduğunu vurguladı.

"Gayet iyiyim"

Ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini vurgulayan hasta Koçanoğlu ise, "Kapalı ameliyat olduktan sonra kendimi çok daha hızlı toparladım. Hemen kalktım, yürüdüm. Hareketlerim kısıtlanmadı, gayet iyiydim. Sağlık Bakanlığı'na, bütün doktorlarımıza, Serkan hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim, çok güzel ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da vNOTES Tekniğiyle Başarılı Ameliyat - Son Dakika

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