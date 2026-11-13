Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği kapasitesini artırarak yeni alanında açıldı - Son Dakika
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Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği kapasitesini artırarak yeni alanında açıldı

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Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği kapasitesini artırarak yeni alanında açıldı
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Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği, fizik tedavi binasındaki genişletilmiş alanına taşınarak güçlendirilmiş altyapı ve artan kapasiteyle hizmete girdi. Başhekim Doç. Dr. Salih Metin yeni alanı inceledi; Ana Bina polikliniği ulaşım güçlüğü çekenlere hizmet veriyor.

Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni ve genişletilmiş alanında, güçlendirilen teknik altyapısı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

Hastane yönetiminin sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik hızlı aksiyon alma ve yeni projeleri kısa sürede hayata geçirme anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen taşınma ve düzenleme çalışmalarının ardından kliniği ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Salih Metin, yeni hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

KRONİK AĞRILARIN TEDAVİSİ

Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, klinikte bel, boyun, baş, kas-eklem ve kanser ağrıları başta olmak üzere çeşitli kronik ağrıların tedavisinin gerçekleştirildiğini; medikal tedavilerin yanı sıra ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde girişimsel işlemler uygulandığını belirtti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni kliniğin yanı sıra Ana Binadaki Algoloji Polikliniği de özellikle ulaşım güçlüğü yaşayan hastalara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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