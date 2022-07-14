Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi şifa dağıtıyor

BURSA - İçerisinde 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 6 aktif yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane bulunan Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, yalnızca Bursa ve bölgeye değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yanık vakalarına da tedavi hizmeti veriyor.

Merkeze son dönemde yetişkinlerde elektrik çarpması, çocuklarda ise çay, kahve, mangal nedeniyle olan yanık başvuruları artış gösterirken, yanık merkezinde görevli Op. Dr. Selma Beyeç ve Op. Dr. Sabriye Dayı, bu tür vakalarla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri anlattı. Op. Dr. Beyeç, "Bursa'nın sanayi şehri olması sebebiyle sanayide iş sağlığı güvenliği tedbirlerine uyulmaması veya kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmaması sonucu biraz da dikkat eksikliği ile elektrik çarpma vakaları sık gelmeye başladı. Tabi ki sanayi elektriği ya da yüksek gerilim hattı çarpılmaları ekstra önem arz ediyor. Bazen tek bir hasta değil, 5-6 hastanın aynı olayda çarpıldığı da oluyor. Biz erken dönemde acil yardımlarından tutun, ileri dönemlerde ameliyatlara ve sonrasında rehabilitasyonlarına elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu tip hastaların kayıplarını şimdiye kadar yaşamadık" dedi.

Elektrik çarpılmasına şahit olunan durumlarda elektrikle birey arasında plastik alaşımlı malzemelerin durmasının önemine değinen Op. Dr. Beyeç, "Kişiyi gördüğünüz zaman hemen yardım etmek amaçlı dokunmamak gerekiyor. Öncelikle mevcut elektriği kesmek ve akabinde bütün travma hastalarında olduğu gibi 112'ye haber vermek lazım. Tek başınıza müdahale edemeyeceğiniz bir durumdur. Hayati durumu düzeltebilmek için bir sağlık çalışanın yardımcı olması gerekir. Sonrasında da ivedilikle ilk yardımın yapılacağı hastaneye taşınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Elektrik çarpması sonrası yüksekten düşmenin eşlik edebileceğini vurgulayan Op. Dr. Beyeç, "O nedenle ilk yapılacak yardımlarda bunun ön görülebilmesi gerekiyor. Evet, hastaya elektrik çarpmıştır ama aynı zamanda yüksekten düşmeye bağlı künt travmaların etkileri, kemik kırıkları, karaciğer ya da dalakta hasar oluşabilir. Beyin kanaması geçiriyor olabilir. Bunların da muhakkak tetkik edilmesi ve ona yönelik önlemlerle hastaneye taşınıp, hastanede de tetkiklerin genişletilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çocuklarda sık görülen çay, kahve yanıkları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Sabriye Dayı ise, çay ve kahve yanıklarının genellikle anne kucağında veya yanındayken geliştiğine dikkat çekti. Bu tür yanıkların engellenebilir olduğuna işaret eden Op. Dr. Dayı, "Ancak bu engellenebilir olayları ihmal ettiğimiz için de çocuklar çok derin yanıp, çok uzun süreler merkezimizde yatmak zorunda kalıyor ve hayati tehlikeleri oluyor. Sıcak şeylerin çocukların yanında bulundurulmaması gerekiyor. Çocuk yürümüyor ancak emekliyor olabilir veya çocuk birden zıplayıp, tezgah üstündeki bir şeyi kendi üstüne doğru düşürebilir. Dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

Vücudun en büyük organı olan cildin yanmasıyla çok fazla sıvı kaybının oluştuğunu ifade eden Op. Dr. Dayı, bu durumun hem böbrekleri hem kalbi hem de akciğeri çok fazla yorduğunu ve çocuğun hayatına mal olabileceğini belirtti.