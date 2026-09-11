Bursa Şehir Hastanesinde damar erişimi polikliniği randevusuz hasta kabul ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Şehir Hastanesinde damar erişimi polikliniği randevusuz hasta kabul ediyor

Bursa Şehir Hastanesinde damar erişimi polikliniği randevusuz hasta kabul ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Şehir Hastanesinde 1 Eylül'de hizmete alınan Damar Erişimi Polikliniğinde hemodiyaliz ve kemoterapi hastalarının damar erişim işlemleri planlanıyor. Poliklinik, kronik böbrek yetmezliği ve kanser tedavisi gören hastalara kolaylık sağlarken randevusuz hasta da kabul ediyor.

Hemodiyaliz ve kemoterapi tedavisi gören hastaların ihtiyaç duyduğu damar erişim işlemlerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla Bursa Şehir Hastanesinde Damar Erişimi Polikliniğini hizmete açıldı.

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde 1 Eylül'de hizmete alınan poliklinik ile hastaların tedavi süreçlerinde önemli bir ihtiyaç olan damar erişim işlemlerinin daha etkin şekilde planlanması ve uygulanması hedefleniyor.

Poliklinikte, kalıcı ve geçici hemodiyaliz kateteri uygulamaları, subkutan port kateter uygulamaları, arteriyovenöz fistül operasyonları, komplike greftli arteriyovenöz fistül operasyonları ve endovasküler tedaviler başta olmak üzere çeşitli damar erişim işlemleri planlanarak gerçekleştirilecek.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hastalarımızın tedavi süreçlerinde ihtiyaç duydukları işlemlere mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmeleri bizim için önemli. Damar Erişimi Polikliniğimiz ile bu alandaki hizmet kapasitemizi güçlendirerek hastalarımızın tedavi süreçlerine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Polikliniğin özellikle kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan ve kanser tedavisi sürecinde damar erişimine ihtiyaç duyan hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Hastaların işlemlere daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla randevusuz hasta kabulü de yapılan Damar Erişimi Polikliniği, Zemin Kat A Blok A1 Poliklinik Alanı'nda hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Kronik Böbrek Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Kanser Tedavisi, Hastane, Böbrek, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa Şehir Hastanesinde damar erişimi polikliniği randevusuz hasta kabul ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:22:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Şehir Hastanesinde damar erişimi polikliniği randevusuz hasta kabul ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement