Bursa Şehir Hastanesinde damar erişimi polikliniği randevusuz hasta kabul ediyor

Hemodiyaliz ve kemoterapi tedavisi gören hastaların ihtiyaç duyduğu damar erişim işlemlerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla Bursa Şehir Hastanesinde Damar Erişimi Polikliniğini hizmete açıldı.

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde 1 Eylül'de hizmete alınan poliklinik ile hastaların tedavi süreçlerinde önemli bir ihtiyaç olan damar erişim işlemlerinin daha etkin şekilde planlanması ve uygulanması hedefleniyor.

Poliklinikte, kalıcı ve geçici hemodiyaliz kateteri uygulamaları, subkutan port kateter uygulamaları, arteriyovenöz fistül operasyonları, komplike greftli arteriyovenöz fistül operasyonları ve endovasküler tedaviler başta olmak üzere çeşitli damar erişim işlemleri planlanarak gerçekleştirilecek.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hastalarımızın tedavi süreçlerinde ihtiyaç duydukları işlemlere mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmeleri bizim için önemli. Damar Erişimi Polikliniğimiz ile bu alandaki hizmet kapasitemizi güçlendirerek hastalarımızın tedavi süreçlerine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Polikliniğin özellikle kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan ve kanser tedavisi sürecinde damar erişimine ihtiyaç duyan hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Hastaların işlemlere daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla randevusuz hasta kabulü de yapılan Damar Erişimi Polikliniği, Zemin Kat A Blok A1 Poliklinik Alanı'nda hizmet veriyor.