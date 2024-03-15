Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı

Sağlık

Burun şikayeti ile hastaneye giden adamın burnunda 150 böcek çıktı.

Amerika'da yaşayan adam, geçen Ekim ayında burun ağrısı şikayeti başlamayana kadar burnunda yalayan onlarca böcekten habersizdi.

Jacksonville, Florida'daki HCA Florida Memorial Hastanesi'ne gitti ve Doktor David Carlson tarafından oldukça tiksindirici bir teşhis konuldu.

"Doktor, burundaki kanamanın daha yakından incelenmesini teşvik etti, bu yüzden bir kamera alıp burna baktık ve işler dramatik şekilde değişti," dedi doktor.

Hasta şöyle devam etti: "Muayeneye gittiğimde doktor 'Hareket görüyorum' diyor." İğrenç keşif, burnunun içinde ve sinüs boşluğunda mutlu bir şekilde yaşayan onlarca böcekten oluşuyordu.

Bu mikroskopik böcekler değildi - daha büyük olanlar "küçük parmağımın ucundaki kadar büyüktü" dedi doktor. Ve bunların dışkısı, bu adam için işleri daha da kötüleştiriyordu.

"Beslendiklerinde dışkı da üretirler," dedi David. "Larvalar doku ve dışkı döker ve bu da burundaki belirgin anormalliğe neden olur, çünkü burada ciddi bir erozyon vardı.

"Kafatası tabanına çok yakın bir yerde, gözüne ve beynine çok yakın bir yerde erozyon oluyordu.

"Burundaki bazı larvalar etrafta koşturuyor ve beslenecek yerler arıyorlardı ve diğerleri dokuya gömülmüştü."

Emme ile onları çıkarmak için yapılan bir girişim işe yaramadı, bu yüzden tek tek çıkarılmaları gerekti. Toplamda, adamın burnundan 150 tane küçük böcek çıkarıldı.

Bu çok nadir sağlık sorunu burun miyazis olarak adlandırılır ve David, 20 yıllık pratiği boyunca ABD'de başka bir vaka ile karşılaşmadığını söyledi.