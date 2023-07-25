Büyükçekmece'deki engelli bakımevi kapatıldı, hizmet alanlar güvenli kuruluşlara sevk ediliyor - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki engelli bakımevi kapatıldı, hizmet alanlar güvenli kuruluşlara sevk ediliyor

25.07.2023 04:05

Büyükçekmece'deki bir engelli bakımevinde yaşanan şiddet olayının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakımevinin faaliyetlerine son verildiği ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmeye başlandığı belirtildi. Polis ekipleri, sevk işlemleri sırasında güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar ambulans ve özel araçlarla yeni kurumlara taşındı. Olayın ardından şüpheli N.C. gözaltına alınmış ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Büyükçekmece'deki hastaya şiddet olayının gerçekleştiği engelli bakımevinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, burada hizmet alan vatandaşların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.

Gece saatlerine kadar devam eden sevk işlemleri sırasında polis ekiplerinin bakımevi ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü.

Olay

İstanbul Valiliğince ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen hastaya şiddet olayının gerçekleştiği görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiği bildirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçmiş, görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapmış, özel bakımevinin, idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:

"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece, Aile, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Büyükçekmece'deki engelli bakımevi kapatıldı, hizmet alanlar güvenli kuruluşlara sevk ediliyor - Son Dakika


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