Buzda Yürürken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Sağlık

Buzda Yürürken Dikkat Edilmesi Gerekenler

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Uzmanlar, buzda yürürken 'penguen tarzı' ve çanta taşımadan kısa adım atılması gerektiğini belirtti.

01.12.2024 16:02
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Buz üzerinde yürümenin altın kuralları: "Penguen tarzı yürüyün, elinizde çanta taşımayın"

KAYSERİ - İdeal Cerrahi Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Emre Yurdakul; karın yağmasının ardından havaların soğumasıyla buz üzerinde yürümek zorunda kalan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kalça ve omurga kırıklarının olmaması için elde çanta taşımadan kısa adımlarla tozlu kar zeminleri üzerinde yürünmesi gerektiğini belirtti.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda düşmeden yürümek için uzmanlar tavsiyelerde bulundu. Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Emre Yurdakul, ellerin dışarıda olması ve kısa adımlarla yürüyüşün yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Yürüyüş biçimleri, giyim, seçilen ayakkabılar çok önemli bu tür travmaları önlemek için. Kısa adımlarla, 'penguen tarzı' yürüyüş dediğimiz yürüyüş tarzını benimsemek lazım. Eller cepte olmamalı. Elde herhangi bir poşet, çanta olmamalı. Özellikle iki elde çanta taşımak çok tehlikeli bir yürüyüş tarzı, direk kalça, omurga kırıkları anlamında. Eller dolu olduğu zaman düşerken insanın kendini refleks olarak koruma yeteneğini pasif ediyor. Eller dışarıda, kısa adımlar ve buzlu zeminler yerine tozlu kar zeminlerini tercih etmemiz lazım. Zeminin temiz olması buzlu olmadığı ve kaymayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle apartman çıkış ve girişlerinde kar izlerini takip etmemiz lazım" dedi.

"Kauçuk ve boğazlı ayakkabılar çok önemli"

Karda giyilen ayakkabı tercihlerinin de önemli olduğunu aktaran Yurdakul; "Ayakkabı seçimi çok önemli. Kauçuk, boğazlı ayakkabılar karda yürürken ayak kırıklarını önleme açısından çok önemli. Kauçuk tabanlı ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor. yürürken cep telefonu kullanımı çok tehlikeli. Özellikle omuz kırıkları, kürek kemiği, köprücük kemiği kırıklarına yaygın sebep olmakta" ifadelerini kullandı.

Düşme esnasında kalça, boyun ve kafa bölgelerinin korunmasının da önemine değinen Doç. Dr. Emre Yurdakul; "Düşerken kalça üzerinden ziyade korunma amaçlı kolla bir refleks alınabilir. Burada önemli olan korunması gereken en önemli yer kalça, boyun ve kafa. Parmak, bilek nispeten tedavisi daha kolay. Özellikle yaşlılarda kalça üzeri düşmeleri çok tehlikeli görüyoruz. Yaşlılarımız özellikle yürürken ve merdivenden inip çıkarken sağlam adımlarla, acele etmeden yürümesi lazım" diye konuştu.

Buzda Yürürken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kaynak: İHA

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