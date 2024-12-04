Çanakkale'de Acil Sağlık Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Çanakkale'de Acil Sağlık Kampanyası Başlatıldı

Çanakkale\'de Acil Sağlık Kampanyası Başlatıldı

Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' kampanyası tanıtıldı.

04.12.2024 16:49
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Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver." sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Deniz Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, Acil Sağlık Hizmetlerinin, teşkilatlanması, güçlendirilmesi ve yurt genelinde yaygınlaştırılması için gayret sarf edilen bir hizmet alanı olduğunu belirtti.

Son yıllarda sağlıkta yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olarak Acil Sağlık Hizmetlerinde de büyük mesafe katedildiğini belirten Toraman, "Acil durumlarda 112 tek numara sistemi hayata geçirildi. En fazla müracaat edilen yardım çeşidi, acil sağlık yardımları. 112 birimlerindeki arkadaşlarımız en kısa sürede, en yakındaki ambulansı talep edilen yere sevk etmek için zamanla yarışıyorlar. Bu süreleri aşağı çekmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığının, 112 ambulanslarının konuşlandığı noktaların sayısını artırmaya çalıştığını dile getiren Toraman, Çanakkale'de sağlık çalışanlarının gayretleri ve becerileriyle, kentsel ve kırsal bölgelerde vakaya ulaşma sürelerinin Bakanlığın öngördüğü sürelerin altında olduğunu anlattı.

Acil Sağlık Hizmetlerinde zamanın çok hizmetli olduğunu vurgulayan Vali Toraman, şunları kaydetti:

"112 ambulanslarımız zaman zaman hiç hoşnut olmadığımız tutum ve davranışlarla karşılaşıyorlar. Bu tutum ve davranışlar maalesef ambulansın hastaya erişmesine ve hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ulaştırılmasında gecikmelere sebebiyet veriyor. Söz konusu ambulans olunca hiçbir tartışılır tarafı olamaz. Şehirlerde, kalabalık metropollerde, trafiğin yoğun olduğu anlarda ambulansların ilgili yere ulaşmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığımız, 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' kampanyasını bunun için düzenliyor. Ambulans, yalnızca hasta taşırken değil, her zaman geçiş üstünlüğüne sahiptir. Ambulanslarımızın sesini duyduğumuzda, kendisini gördüğümüzde yolun sağına veya soluna yanaşarak hayati bir koridor açalım ve gitmesi gereken yere ulaşması için yardımcı olalım."

"3 yıllık süreçte bu kampanyanın sahaya yansımasını ümit etmekteyiz"

İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk de Acil Sağlık Hizmetlerinin 7/24 esaslı, vatandaşın sorunu neredeyse Türkiye'nin her köşesine ulaşabilen bir hizmet olduğunu belirtti.

Baştürk, Türkiye'de yaklaşık 3 bin 500 istasyona sahip bu yapılanmanın, Çanakkale'de 40 istasyon, 1 motoambulans, 1 obez ve yoğun bakım, 1 deniz, 1 helikopterle, 55 ambulansla hizmet verdiğini aktardı.

Amaçlarının kentsel, kırsal ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara ulaşabilmek olduğunu söyleyen Baştürk, kentlerde 10 dakika, kırsalda 30 dakika içinde ambulanslarla vatandaşların dertlerini çözmek için yanlarına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çanakkale'de olay yerine ulaşma ortalamasının 5-6 dakika olduğunu, bu sürenin Türkiye çapında çok iyi bir orana tekabül ettiğini aktaran Baştürk, "5 ile 6 dakika arasındaki 1 dakika bile insan hayatı ve sağlık çalışanları için çok önemlidir. Kasım ayı dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin vatandaşımıza ambulansımızla ulaştık. Helikopter ambulansımız hizmete girdiğinden beri 83 hastamızı hastanelere nakletmeyi başvurmuş durumdadır. 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' sloganıyla başlattığımız bu sistem halkımız tarafından benimsenirse yüzde 40'lara varan daha sağlıklı yaşama adım ihtimali artmakta. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte bu kampanyanın sahaya yansımasını ümit etmekteyiz. Çanakkale halkının fedakarlığını, ilgi ve alakasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale'de Acil Sağlık Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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