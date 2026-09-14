Çanakkale'de eşinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu

Çanakkale'de kontrolsüz ağrı kesici kullanımı nedeniyle böbrek yetmezliği teşhisi konulan 47 yaşındaki Yalçın Arslan, eşi Seval Arslan'ın bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan, 18 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Seval ve Yalçın Arslan çiftinin üyesi 47 yaşındaki Yalçın Arslan'a yaklaşık 4 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Yaklaşık 5 yıldır yaşadığı şiddetli baş ağrıları nedeniyle düzenli ağrı kesici kullanan Yalçın Arslan, 4 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tespit edilen Arslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne yönlendirildi.

Eşinin kadavradan organ nakli için uzun süre beklemesini veya diyalize girmesini istemeyen Seval Arslan, böbreğini bağışlamaya karar verdi. Tetkiklerde çiftin nakil için uygun olduğunun belirlenmesinin ardından Seval Arslan'dan alınan sol böbrek, yaklaşık 10 gün önce eşine nakledildi.

ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Yalçın Arslan, AA muhabirine, şiddetli baş ağrıları nedeniyle yaklaşık 5 yıldır ağrı kesici kullandığını söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce doktora başvurduğunu anlatan Arslan, "Burada böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Kadavradan alınan böbreği beklemek uzun sürebileceği için eşimle canlı vericiden nakil yapılmasına karar verdik. Hocalarımıza başvurduk ve tahlillerimiz yapıldı. Değerlerimiz uygun çıktıktan sonra böbrek nakli oldum. Çok sağlıklıyız, Allah'a çok şükür." dedi.

Seval Arslan da eşinin diyalize girmesini istemediği için böbreğini bağışlamaya karar verdiğini belirtti.

Tetkiklerin kısa sürede tamamlandığını dile getiren Arslan, "Hiç kimse korkmasın, organ bağışında bulunsun." diye konuştu.

"Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbreklerde hasara neden olabilir"

Prof. Dr. Cabir Alan, Türk toplumunda yaygın olarak yapılan bir hata nedeniyle Arslan'da böbrek yetmezliği geliştiğini söyledi.

Uzun yıllara dayanan düzenli ağrı kesici kullanımı sonrası böbreklerde hasar meydana geldiğini aktaran Alan, "Hasta bunu ilk başta fark edemedi. Yaklaşık 4-5 ay önce şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısıyla acil servise başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tespit edilince hızlı bir şekilde merkezimize müracaat etti. Türkiye'de kadavradan organ bağışı yetersiz olduğu için kadavra listesine girmek yerine eşi bağışçı olmak istedi. Yapılan testlerde herhangi bir sakınca görülmeyince eşinden aldığımız sol böbreği Yalçın beye naklettik." dedi.

Kontrolsüz ağrı kesici kullanımının böbreklere giden kan akışını azaltarak hasara yol açabildiğine dikkati çeken Alan, özellikle hipertansiyon veya diyabeti bulunan kişilerde riskin arttığını vurguladı.

Alan, "Uzun dönemde düzenli ağrı kesici kullanımı böbrekler için çok sakıncalıdır. Ağrı kesici ilaçları dönem dönem kullanan hastaların böbrek fonksiyonlarını mutlaka doktor kontrolünde takip ettirmeleri gerekmektedir." uyarısında bulundu.

"Kadavradan organ bağışını artırmamız gerekiyor"

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ise böbrek naklinin canlı vericilerden veya beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bağışlanan organlarından yapılabildiğini hatırlattı.

Canlı vericiden böbrek naklinin, alıcı ve vericinin ayrıntılı incelemeleri ile kan ve doku uyumu değerlendirmelerinin ardından gerçekleştirildiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Canlı vericiden böbrek naklini, gerekli incelemelerin ardından alıcının dördüncü dereceye kadar akrabalarından ve eşinden alınan böbreklerle gerçekleştirebiliyoruz. Ülkemiz açısından artırmamız gereken ise beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılan böbrek nakilleridir. Canlı vericiden nakilde dünyada güçlü bir ülkeyken kadavradan organ bağışında yeterli seviyede değiliz. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağışı konusunda farkındalığı artıracak yayınlar ve çalışmalar yapıyoruz."

Vatandaşların elektronik ortamda organ bağışı beyanında bulunabildiğini aktaran Kurt, "Organ bağışı işlemleri e-Nabız ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organları, birçok kişiye yeniden yaşam şansı sunabilir." dedi.