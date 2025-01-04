Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak

Sağlık

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Söylediği her söz olay olan Canan Karatay'ın yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla başı derde girdi. Meslektaşları 'Karatay mağdurları platformu' kurarak Canan Karatay hakkında şikayetçi olunması çağrısı yaptı.

YANLIŞ TEDAVİ SUÇLAMASI

İddiaya göre Canan Karatay, Ceyhun Ülker isimli hastasına 'az ilaç, bol tuz' önerisinde bulunmuştu. O tedavi sonrası böbrekleri iflas eden Ceyhun Ülker soluğu savcılıkta aldı ama soruşturma sürerken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Yanlış tedavi uygulamakla suçlanan Canan Karatay'ın 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

"EŞİMİN BÖBREKLERİNDE SORUN YOKTU"

Show Ana Haber'de yer alan habere göre Canan Karatay'ın yanlış tedavisi sonrası vefat ettiği iddia edilen Ceyhun Ülker'in eşi, "Günde bir kaşık kaya tuzu atılmış 1 litre su içmesini söyledi. Şeker hastası olduğunu, ameliyat olmasının gerekli olmadığını söyledi. Kendisine gittiğimizde eşimin böbreklerinde bir sorunu yoktu" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARINDAN "KARATAY MAĞDULARI PLATFORMU"

İddiaya göre bu olaydan sonra doktorlara şikayetler gelmeye başladı. Doktorlar da 'Karatay mağdurları platformu' kurarak mağdurları şikayetçi olmaya davet etti.

"NEDENSE BASINDA KONUŞMA İHTİYACI HİSSEDİYOR"

Ceyhun Ülker'e uygulanan yanlış tedavi hakkında uzman isimler konuştu. İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Recep Yılmaz Koç, "Bu yanlış bir tavsiyedir. Tuz tuzdur. Nedense kendi alanı dışında televizyonlarda basında konuşma ihtiyacı hissediyor." dedi. "Canan Hanım'ın klasik tedavi usulleri var." diye belirten Koç, "Bunlardan birincisi hastaya her türlü vitamin yüklemek. İkincisi bu son aylarda bir kaya tuzu modası başlattı." ifadelerini kullandı.

CANAN KARATAY'A ÇAĞRI

Mağdurları şikayet etmeye davet eden Dr. Recep Yılmaz Koç açıklamasına şöyle devam etti: "Tansiyon hastası olup diyalize kadar giden hastalar var. Kolesterol ilaçlarını bırakıp kalp krizi geçiren hastalarımız var. Bundan zarar gören birçok hastamız var. Tabip Odası'na veya İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne birer dilekçeyle başvursunlar. Canan Hanım'dan isteğimiz şu hastaları yanlış yönlendirmemesi."

"TUZUN BUNU YAPMASINA İMKAN YOK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Canan Karatay, davayı açan kişiyi 2020 yılından bu yana görmediğini söyledi. Karatay kendisine açılan davayla ilgili şunları söyledi: "Sofra tuzu diye düşünüyor herkes. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Yani bana komik geliyor ben gülüyorum. 2020'den beri hiç görmediğim bir kişi o beni hastalandırdı diye dava açıyor. Tuzun bunu yapmasına imkan yok. Meslekten men edilme diye öyle bir şey kesinlikle yok. Davaları her zaman da kazandım ve her zaman da tazminat aldım."