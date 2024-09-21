Çene Bozukluğu ve Akran Zorbalığı

Sağlık

Plastik cerrah açıkladı: "Çene bozukluğu, akran zorbalığına maruz bırakıyor"

SAMSUN - Ortognatik (çene) cerrahisi hakkında açıklamalar yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Özellikle ergenlik döneminde kemik gelişiminin daha da hızlanmasıyla birlikte dişlerin birbiriyle uyumsuz olup kapanmaması, kemik yapısının farklı olması, çenenin olduğundan daha sivri, çok geride, çok ileride olması sebebiyle görüntüsel olarak problemler oluşturmaktadır. Özellikle bu noktada çocuklar akran zorbalığına uğramaktadır" dedi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, çene ameliyatları hakkında bilgi verirken özellikle okulda döneminde çene bozukluğu yaşayan çocuklarında akran zorbalığı ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Opr. Dr. Emre Kıymık, "Okul dönemi başladı ve okul çağındaki çocuklar için akran zorbalığı diye bir gerçek var. Bu akran zorbalığı kendi fiziksel özelliklerinin arkadaşları tarafında alay edilmesi durumudur. Biz plastik cerrahlar bu tür durumlarda cerrahi tedaviler uyguluyoruz. Hastalarımızı daha iyi hale getirerek toplumsal özgüvenleri yükseltiyoruz. Ortognatik cerrahi çene ilerletme veya geriletme ameliyatlarıdır. Özellikle ergenlik döneminde kemik gelişiminin daha da hızlanmasıyla birlikte dişlerin birbiriyle uyumsuz olup kapanmaması, kemik yapısının farklı olması, çenenin olduğundan daha sivri, çok geride, çok ileride olması sebebiyle görüntüsel olarak problemler oluşturmaktadır. Özellikle bu noktada çocuklar akran zorbalığına uğramaktadır. Bu durumda diş hekimleri ve plastik cerrahların ortak bir süreç yürütüyor. Hastalarımız bu noktada önce ortodontik tedavi alıyorlar. Diş dizilimlerimin düzgün bir şekilde ayarlandığı bir tedavi alıyorlar. Bunların belli bir kısmı ortodonti tedavi ile tamamen tedavi edilebilirken ileri derecede kemik ve diş yapısı bozuk olan kişilerde daha sonrasında cerrahi işlemler gerekmektedir. Ortognatik cerrahi bu noktada çok değerli bir ameliyattır. Biz bu cerrahide alt çeneyi veya üst çeneyi ilerletme, geriletme, rotasyon dediğimiz döndürme hareketi gibi bir sürü hareketle hastalarımızı uygun bir şekilde sağlıklı ağız açıp kapamasını, diş oturumunu sağlayacak, görüntüsel olarak aynı zamanda sıkıntılı çene görünümlerinden kurtulabilmek adına bu cerrahileri uyguluyoruz. Çocuklarınızda böyle bir durum olduğunda akran zorbalığına muhakkak müsaade etmeyiniz. Gerekli tedavileri yaptırdığınız takdirde kendi arkadaşları gibi düzgün bir görüntüye sahip olacaktır" diye konuştu.