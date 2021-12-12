Cerrahlar "Damar Cerrahisinde Gri Alanlar" toplantısında buluştu - Son Dakika

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en önemli yan etkilerinden birisinin damarlarda yaptıĞI tıkanıklıklar olduğunu belirterek, "Kovid-19, vücudumuzun tümünü kaplayan damarları hedef alıyor." dedi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen "Damar Cerrahisinde Gri Alanlar" Toplantısında farklı illerden katılan damar cerrahları bir araya geldi.

Toplantıda, Kovid-19'un damarların iç yapısına ulaşarak, hücrelerde yol açtığı işlevsel bozukluklar, damarları enfekte ederek neden olduğu hastalıklar ve pıhtılaşma başta olmak üzere farklı konular ele alındı.

Kalp ve damar cerrahisi alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin paylaşıldığı toplantıda, damar cerrahisinde yeni çıkan ilaçlar, ameliyat alanında ve anjiyografide yapılan işlemlerdeki yeni gelişmeler, kalp damar cerrahisinde popüler olan fikirler tartışıldı.

Damar hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak istiyorlar

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Şırlak, gazetecilere, yaklaşık 50 kalp damar cerrahisinin katılımıyla düzenledikleri toplantının önemli olduğunu söyledi.

Gri alanları, sadece damar cerrahlarının değil, birçok branş hekimlerinin de takip ettiğine dikkati çeken Şırlak, damar hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin her şehrinde toplantıyı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Şırlak, "Bu maratona Antalya'dan başladık. Kovid-19'un en önemli yan etkilerinden birisi damarlarda yaptıkları tıkanıklıklar. Kovid-19, vücudumuzun tümünü kaplayan damarları hedef alıyor." diye konuştu.

"Bilimsel bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay ise üzerine net bir fikir birliği sağlanamamış alanları konuşmak, karanlık olarak nitelendirdikleri alanları aydınlatmak istediklerini söyledi.

Pıhtının gri alanının çok olduğunu dile getiren Akay, "Hedefimiz, meslektaşlarımızın eğitimlerine katkıda bulunmak, bilimsel bağları daha da güçlendirmek, işbirliklerini daha da artırmak, genel farkındalığı bilimsel boyuta taşımaktır." dedi.