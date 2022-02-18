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Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı

18.02.2022 15:43

Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı Ziyarete geldiği babasının evinde kalp krizi geçiren Adana'nın Ceyhan ilçesi savcısı Sait Demir memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Ziyarete geldiği babasının evinde kalp krizi geçiren Adana'nın Ceyhan ilçesi savcısı Sait Demir memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma Namazına müteakip Sanayi Cami'nde kılınan cenaze namazına Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile birlikte siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazının ardından Sait Demir'in cenazesi Mucur ilçesine bağlı Kızılağıl Köyü'ne defnedildi.

Savcı Demir, 2007 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde görevine başlamış sonrasında ise Van Başkale, İzmir Seferihisar, Konya ardından ise Adana Ceyhan'a tayin olmuştu.

Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp Krizi, Kırşehir, Ceyhan, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ceyhan Savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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