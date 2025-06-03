Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime, yıl sonuna kadar ara verildi

Ramazan TÜKEL:

Çiçek kızamık uyuz bu üc illet hastalıga özellikle 90/2000 döneminde yogun bir asılama programı ve dikkatle son bulundurmuşken özellikle Ortadoğu ve Afganistan kökenli mülteciler yüzünden adeta yeniden hortladı desek yeridir ülkemizde yaşayan mülteciler asılama programına dahilmi denetlenebilir ligi ne seviyede gerçekten içler acısı