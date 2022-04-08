SHENYANG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın bazı bölgelerinde, Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla mücadele için 7 Nisan'da yeni bir nükleik asit testi turu gerçekleştirildi. Bazı bölgeler kapanma altında kalmaya devam edip salgın kontrol önlemlerine tabi olsa da, gönüllüler ve teslimat kuryeleri de dahil olmak üzere ön saftaki birçok temel hizmet çalışanı, Kovid-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için durmaksızın çalışıyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Sağlık › Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor - Son Dakika