Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor - Son Dakika
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Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor

08.04.2022 14:12
Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor

SHENYANG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın bazı bölgelerinde, Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla mücadele için 7 Nisan'da yeni bir nükleik asit testi turu gerçekleştirildi. Bazı bölgeler kapanma altında kalmaya devam edip salgın kontrol önlemlerine tabi olsa da, gönüllüler ve teslimat kuryeleri de dahil olmak üzere ön saftaki birçok temel hizmet çalışanı, Kovid-19 […]

Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor

SHENYANG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın bazı bölgelerinde, Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla mücadele için 7 Nisan'da yeni bir nükleik asit testi turu gerçekleştirildi. Bazı bölgeler kapanma altında kalmaya devam edip salgın kontrol önlemlerine tabi olsa da, gönüllüler ve teslimat kuryeleri de dahil olmak üzere ön saftaki birçok temel hizmet çalışanı, Kovid-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için durmaksızın çalışıyor.

Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Hunnan bölgesindeki bir mahallede bir dağıtım kuryesi çevrimiçi siparişleri kontrol ediyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Yijie/Xinhua)

Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Hunnan bölgesindeki bir mahallede bir topluluk çalışanı günlük ihtiyaçların taşınmasına yardım ediyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Yijie/Xinhua)

Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bir gıda dağıtım kuryesi çevrimiçi siparişleri yerine getiriyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Yijie/Xinhua)

Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Hunnan bölgesinde gönüllü olarak çalışan Wang Hongyu (sağda) görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Yijie/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çin'de Ön Saflardaki Temel Hizmet Çalışanları Kovid-19'daki Son Artışla Mücadeleye Yardım Ediyor - Son Dakika


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