Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebeğin Elazığ'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Sağlık › Cizre'de Solunum Sorunu Olan Bebek Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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