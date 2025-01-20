Cizre'de Solunum Sorunu Olan Bebek Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık

Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebeğin Elazığ'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.