Cizre'de Solunum Sorunu Olan Bebek Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Cizre'de Solunum Sorunu Olan Bebek Hastaneye Sevk Edildi

5 aylık bebek, Cizre'den ambulans helikopterle Elazığ'a hastaneye ulaştırıldı.

20.01.2025 13:49
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebeğin Elazığ'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Cizre'de Solunum Sorunu Olan Bebek Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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