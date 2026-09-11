Cizre Devlet Hastanesi başhekimi Sapan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Cizre Devlet Hastanesi başhekimi Sapan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Cizre Devlet Hastanesi başhekimi Sapan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle toplantı yaparak hastanenin çalışmalarını anlattı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek hastanenin çalışmaları ve ilçedeki sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, Başhekim Yardımcıları Serdar Munis ve Yakup Şirip ile birlikte, ilçede görev yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı. Başhekimlik makamında gerçekleşen toplantıda, hastanenin mevcut işleyişi ve ilçenin sağlık alanındaki ihtiyaçları masaya yatırılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Nüfusu ve stratejik konumu itibarıyla hastanenin her gün binlerce vatandaşa hizmet verdiğini vurgulayan Hastane Yönetimi, bölge ulaşımının geçiş güzergahında bulunması nedeniyle başvuru sayısında ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtti. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Bizim buradaki tek amacımız, hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak ve onların tedavilerini en iyi şekilde tamamlayarak sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Başhekim Sapan, "Vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevularını oluşturarak diledikleri poliklinikte muayene olabilirler. Ayrıca uzman doktorlarımız, ek mesai günlerinde ve akşam saatlerinde de vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti vermektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Cizre Devlet Hastanesi başhekimi Sapan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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