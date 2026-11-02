Çocuk endokrinolojisi uzmanı Dr. Kocaman Mengücek Gazi\'de hasta kabulüne başladı

Çocuk endokrinolojisi uzmanı Dr. Kocaman Mengücek Gazi'de hasta kabulüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başlayan Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Gizem Kocaman, hasta kabulüne başladı. Dr. Kocaman'ın çocuk endokrinolojisi alanında sağlık hizmeti sunacağı bildirildi.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Gizem Kocaman hasta kabulüne başladı.
Hastanede göreve başlayan Dr. Kocaman'ın, çocuk endokrinolojisi alanında sağlık hizmeti sunacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
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