Çocuk Sağlığı İçin Yılda Bir Sağlık Taraması Hayati Öneme Sahip

Sağlık

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, ebeveynleri çocuklarına yılda bir kez tam kapsamlı sağlık taraması yaptırmanın önemi konusunda uyardı. Dr. Sert, "Çocukların sağlıklı bir gelişim göstermesi ve potansiyel sağlık problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi için düzenli sağlık taramaları şart" dedi.

Çocukluk dönemi, pek çok sağlık probleminin ilk belirtilerinin gözlemlendiği kritik bir dönem olduğunu söyleyen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert birçok hastalığın, belirgin semptomlar göstermediği için gözden kaçabileceğini belirtti. Sert, "Yılda bir yapılan sağlık taramaları, genellikle belirti vermeyen hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlar. Bu, hem tedavi sürecinin hızlanmasına hem de olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

'ALERJİLER VE ENDOKRİN HASTALIKLAR GİBİ PEK ÇOK SAĞLIK SORUNU ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLEBİLİR'

Bir çocuğun sağlık durumu, yılda bir kez yapılan detaylı taramalarla geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Dr. Öğr. Üyesi Sert, "Görme ve işitme problemleri, kalp hastalıkları, zihinsel sağlık sorunları, diş sağlığı problemleri, büyüme ve gelişim bozuklukları, genetik hastalıklar, alerjiler ve endokrin hastalıklar gibi pek çok sağlık sorunu, bu taramalarla erken dönemde tespit edilebilir" dedi.

Erken teşhis, hastalıkların tedavisinde kritik bir adım olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sert, "Sağlık taramaları sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda psikolojik sağlık açısından da önemli bir kontrol mekanizmasıdır. Düzenli sağlık izlemeleri, çocuğunuzun sağlığını güvence altına alır ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak tanır" diye belirtti.