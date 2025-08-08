Çocuklar Şiddete Karşı Bilinçleniyor - Son Dakika
Çocuklar Şiddete Karşı Bilinçleniyor

08.08.2025 16:50
Ankara'da UNICEF işbirliğiyle 11-15 yaş arası çocuklara yönelik şiddet farkındalığı atölyesi yapıldı.

ANKARA'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığında gerçekleştirilen 'Değişimin Temsilcileri Olarak Çocuklar: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak ve Önlemek' başlıklı proje kapsamında, 11-15 yaş arası çocuklarla şiddete karşı farkındalığı artırmaya yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

UNICEF ortaklığında HEMPA Çocuk Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Değişimin Temsilcileri Olarak Çocuklar: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Anlamak ve Önlemek' başlıklı proje, Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde yapıldı. 11-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yürütülen proje, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili bilgi eksikliklerini gidermeyi, şiddete karşı farkındalığı artırmayı ve şiddetin kökenine dair sorgulamalar yapmak ile ilgili atölye çalışmalarını içeriyor. Ankara ve Kahramanmaraş'ta uygulanacak proje kapsamında, atölye çalışmalarının ilki Ankara'da gerçekleşti.

'TOPLUMDA ŞİDDETİN AZALMASINA KATKI SUNACAKTIR'

HEMPA Çocuk Derneği Kurucu Başkanı Avukat İbrahim Enes Duruay, toplumda artan şiddet, kadın cinayetleri gibi konularda çocukları bilinçlendirmek ve farkındalık uyandırmak için etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Duruay, "Bugün uzman psikologlarla birlikte çocukların yanına geldik. Çocuklara içinde drama ve oyunlar içeren bir eğitim modülü ile birlikte, şiddetsiz iletişimi ve cinsiyet temelli şiddetin ortadan kaldırılmasının nasıl sağlanabileceğini anlatıyoruz. Bu projede uzmanlarımız, çocuklara önce şiddetin türlerini anlatıyor. Çünkü şiddet sadece fiziki değil; çocuklar siber şiddette de duygusal psikolojik şiddete de maruz kalabiliyorlar. Biz bunların tamamı konusunda çocukları bilgilendiriyoruz. Çocukların bu konuda sadece şiddet uygulanan değil aynı zamanda mağdur durumunda olduğunda ne yapabileceğini, başvurabileceği kanalları ve devlete ulaşabilecekleri yolları anlatıyoruz. Bununla birlikte 3'üncü taraf dediğimiz izleyici rolü var. İzleyici rolünün ne olduğunu ve çocukların izleyici durumda kaldıklarında nasıl arabulucu olup şiddeti önleyebileceklerini anlatıyoruz. Bunu uzman psikologlarımız duygular üzerinden anlatıyor, çocukların farkında olmalarını sağlıyoruz. Düşündüğümüz zaman belki çocukken hepimiz akran zorbalığına şiddete maruz kalıyorduk ama bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Biz istiyoruz ki en azından çocuklar maruz kaldıkları durumun adını bilsinler ve bu durumun ne olduğunun farkına varsınlar. 'Bu farkındalık uzun vadeli olarak, toplumda şiddetin azalmasına katkı sunacaktır' diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılım sağlayan çocuklardan Eslem Gündoğdu, "Şiddet bir kişiye kötü davranmak, o kişiyi üzmektir. Bir insana kötü davranırsak, o gün o insan mutlu uyandıysa gününü kötüleştirebiliriz. Gününün kötü geçmesine ve çok üzülmesine sebep oluruz. Şiddetin önüne geçmek için insanlara saygılı ve sevgi dolu yanaşmamız gerekiyor; çünkü onlar da bize öfkelenebilir ve aramızda küslük bağı oluşabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL- Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

