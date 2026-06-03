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Çocuklarda Erken Ergenlik Artıyor

Çocuklarda Erken Ergenlik Artıyor
03.06.2026 10:44
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Doç. Dr. Özge Yüce, çocuklarda erken ergenlik artışının genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, çocuklarda erken ergenlik oranlarındaki artışın tek bir nedene bağlı olmadığını, genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin birlikte rol oynadığını belirtti.

Son yıllarda çocuklarda erken ergenlik (puberte prekoks) vakalarında dikkat çekici bir artış gözleniyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, bu artışın tek bir nedene bağlı olmadığını, genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin birlikte rol oynadığını belirtti. Doç. Dr. Özge Yüce, ergenlik sürecinin normalden önce başlamasının kız çocuklarında 8 yaşından önce meme gelişimi, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce testis büyümesi gibi bulgularla kendini gösterebildiğini ve bu durumun yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal açıdan da önemli etkiler oluşturabildiğini ifade etti.

"Erken ergenlik çok faktörlü bir süreçtir"

Erken ergenliğin artışında birçok etkenin rol oynadığını vurgulayan Doç. Dr. Özge Yüce, "Erken ergenlik tek bir nedene bağlı değildir. Genetik yatkınlık önemli olmakla birlikte, son yıllarda özellikle obezite, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve çevresel kimyasallara maruz kalma gibi faktörlerin etkisi giderek artmaktadır. Ayrıca ekran süresinin artması ve uyku düzeninin bozulması da hormonal dengeyi dolaylı olarak etkileyebilmektedir" dedi.

"Obezite en önemli risk faktörlerinden biri"

Yüce, genel uzman görüşüne göre çocukluk çağı obezitesindeki artış, erken ergenliğin en önemli tetikleyicilerinden biri olarak öne çıktığını belirterek yağ dokusunun artmasıyla birlikte hormonal sistemin daha erken aktive olabildiği ve ergenlik sürecinin öne çekilebildiği belirtti.

"Çevresel faktörler de etkili"

Yüce, "Günlük yaşamda maruz kalınan bazı kimyasal maddeler, plastik ürünler ve hormon benzeri etki gösterebilen çevresel bileşenlerin de risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin de bu süreci etkileyebildiği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Erken tanı çok önemli"

Erken ergenliğin zamanında fark edilmesinin tedavi açısından kritik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özge Yüce, ailelere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarda ergenlik bulguları normal yaşlardan önce ortaya çıkıyorsa mutlaka bir çocuk endokrinoloji uzmanına başvurulmalıdır. Erken tanı sayesinde hem büyüme potansiyeli korunabilir hem de psikososyal sorunların önüne geçilebilir" şeklinde konuştu.

Ailelere önemli uyarı

Yüce, özellikle son yıllarda hızla artan ekran kullanımı, düzensiz beslenme ve fiziksel aktivite eksikliğinin çocuk sağlığını doğrudan etkilediğini belirterek ailelerin yaşam tarzı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çocuklarda Erken Ergenlik Artıyor - Son Dakika

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