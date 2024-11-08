Çocuklarda Gözlük Kullanımının Önemi - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarda Gözlük Kullanımının Önemi

Prof. Dr. Özmen, çocuklarda gözlük seçiminde erken tanı ve doğru uygulamanın başarı için kritik olduğunu belirtti.

08.11.2024 16:52
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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, okul çağındaki çocuklarda uzak ve yakın görmede yaşanan sorunların başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden olduğunu belirterek, doğru gözlük seçiminin önemini vurguladı.

Özmen, yaptığı açıklamada, gözlük ihtiyacının anlaşılabilmesi için özellikle görme düzeyini ifade edemeyen bebek ve küçük çocuklarda herhangi bir şikayet olmasa bile göz hekimi tarafından değerlendirmenin çok önemli olduğunu bildirdi.

Görme gelişiminin çocuklarda doğum sonrası başladığını ve neredeyse ergenliğe kadar devam ettiğini aktaran Özmen, "Çocuğun yaşı ne kadar küçükse görme gelişimi o denli çok etkilenebilir. Görme gelişiminin sağlıklı olmasında gözlük kullanımın katkısı çok önemlidir. Gözdeki özellikle yüksek kırılma kusurları erken yaşta saptanırsa gözlükle görme düzeyinin artırılmasının yanı sıra normal bir görme gelişimine de katkı sağlar. Yüksek gözlük kusurları gibi iki göz arasındaki farklı kırılma kusurları da mutlaka erken saptanıp erken gözlükle rehabilite edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Özmen, çocuk yaşta sık görülen göz hastalıkları arasında olan bazı şaşılıklıkların (göz kayması), kırılma kusurlarından kaynaklandığı bilgisini verdi.

Şaşılığın bazen kısmen bazen tamamen düzelmesinin, bu kusurları düzeltecek gözlük kullanımıyla mümkün olduğuna işaret eden Özmen, şöyle devam etti:

"Çocuklukta kırılma kusurlarının çoğunluğunu henüz büyüme aşamasında olan gözün erişkine göre daha kısa olan yapısından dolayı hipermetropi oluşturur. Sözünü ettiğimiz yüksek kırılma kusurları (hipermetropi), iki göz arasında kırılma kusuru farkı (anizometropi) ve şaşılıklar doğum ve ilkokula başlama dönemi arasında görmenin sağlıklı gelişememesine yol açarak göz tembelliğine (ambliyopi) yol açarlar. Sonuç olarak çocukta söz konusu durumların erken tanısı ve diğer tedavi yöntemleri yanında erken ve uygun gözlük kullanımı çok önemlidir.

Erişkinden farklı olarak özellikle görme gelişiminin devam ettiği yaş döneminde uygun olmayan bir gözlük camı ölçüsü (diyoptri) ve uygun olmayan yanlış bir cam gözlük çerçevesi uygulaması kötü görmeye neden olarak sağlıklı bir görme gelişimini engelleyebilir ve ambliyopi tedavisini güçleştirebilir. Bu nedenle gözlük camı diyoptrisinin doğru belirlenmesi ve belirlenen optik camın görme ekseninde en uygun yere konumlanması için doğru çerçeve seçimi ve hassas bir uygulama önem taşır."

Okul çağına gelen çocuklarda uzak ve yakın görmede yaşanan sorunların başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden olduğunu vurgulayan Özmen, "İleri yaştaki çocuklarda erken yaşlardaki gibi göz tembelliği riski kalmasa da doğru bir gözlük uygulaması ile net görmek ve görsel dünyayı gerçeği gibi algılamak, okul başarısı ve iyi bir yaşam kalitesi için gereklidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Göz Hastalıkları, Ahmet Tuncer, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

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